Elhunyt Catherine O'Hara, a Reszkessetek, betörők! színésznője

71 éves korában meghalt Catherine O’Hara Emmy-díjas színésznő, akit többek között a Reszkessetek, betörők!-ben alakított szerepe tett világszerte ismertté. A színésznő halálhírét menedzsere erősítette meg.

Catherine O’Hara leginkább olyan közkedvelt sorozatokban és filmekben játszott, mint a Schitt’s Creek, a Beetlejuice és a Reszkessetek, betörők!. Catherine O’Hara 1954. március 4-én született a kanadai Torontóban, ír katolikus családban. Pályafutását 1974-ben kezdte a legendás torontói improvizációs társulatnál. Első fontosabb televíziós szerepét 1975-ben kapta meg, John Candy és Dan Aykroyd oldalán játszott főszerepet a kanadai Coming Up Rosie című szituációs komédiában.

1981-ben színésztársaival együtt neki ítélték oda a legjobb varieté-forgatókönyvnek járó Primetime Emmy-díjat.

Az 1988-as Beetlejuice című Tim Burton-film hozta meg számára az áttörést, amelyben Delia Deetzet, a neurotikus, művészieskedő mostohaanyát alakította.

1990-ben szerepet kapott a Reszkessetek, betörők!-ben, amelyben Kevin édesanyját, Kate McCallisternek alakította, ekkor vált Magyarországon és világszerte is igazán ismertté.

2010-ben a Temple Grandin című életrajzi filmben nyújtott alakítását Primetime Emmy-díjra jelölték legjobb női mellékszereplő (televíziós minisorozat vagy tévéfilm) kategóriában.

A Schitt’s Creek című sorozattal két Canadian Screen Awards díjat szerzett, mely Kanada legnevesebb filmes díjának számít.

Catherine O’Hara legutóbb Delia Deetz szerepében volt látható a Beetlejuice Beetlejuice című filmben, valamint az HBO Max kritikusok által elismert sorozata, a The Last of Us második évadában, illetve az Apple TV-n futó, a Point Grey Pictures által gyártott vígjátéksorozatban, a The Studio-ban. A The Last of Us és a The Studio című produkciókban nyújtott alakításáért Emmy-díjra jelölték a legjobb vendégszereplő drámai sorozatban, illetve a legjobb női mellékszereplő vígjátéksorozatban kategóriákban.

Filmes munkái között fő- és mellékszerepek szerepeket játszott a Beetlejuice, a Reszkessetek, betörők!, a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban, a Lidérces órák (After Hours), a Féltékenység (Heartburn), a The Life Before This, a Penelope, a Továbbállók (Away We Go), a Ahol a vadak várnak, a The Right Kind of Wrong, a Karácsonyi lidércnyomás és számos további filmben. Catherine O’Harát férje, Bo Welch, valamint fiaik, Matthew és Luke és testvérei gyászolják.

Kiemelt kép forrása: Catherine O’Hara közösségi oldala