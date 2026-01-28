Portrékkal emlékezik Voith Ági életművére a közmédia

Életének nyolcvankettedik évében elhunyt Voith Ági, a magyar színház- és filmszínészet kiemelkedő alakja, aki generációk szívébe lopta magát tehetségével és karizmatikus jelenlétével. A közmédia több csatornája válogatott műsorokkal idézi fel a művésznő életművét.

A Dankó Rádió január 29-én reggel a Derűs napot című műsorban emlékezik Voith Ágira, ennek keretében ismét hallhatják a Dankó Klub korábbi adását, amelyben az elhunyt színművészt és Bodrogi Gyulát látták vendégül. Január 30‑án 11:30‑kor a Duna World az Irány Mexikó! című tévéfilm vetítésével idézik fel a Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész munkásságát. A Zsurzs Éva rendezésében készült 1968-as játékfilmben Gergely, az ambiciózus fiatalember (Bodrogi Gyula) a mexikói olimpiára szeretne eljutni segédoperatőrként, ám találkozik Terivel (Voith Ági), a csinos tornászlánnyal, akibe első látásra beleszeret, és ez csak bonyolítja az életét. A filmben olyan kiválóságok is feltűnnek a két főszereplő mellett, mint Latabár Kálmán, Kiss Manyi és Szirtes Ádám.

Délután folytatódik a megemlékezés: 15:15‑kor a Kontúr című portréműsor Voith Ágival készült epizódja kínál mélyebb betekintést a művésznő pályafutásába, személyes történeteibe és művészi hitvallásába. Az összeállítás felidézi karrierje kezdetét a Színház‑ és Filmművészeti Főiskola elvégzése után, valamint a budapesti József Attila Színházban töltött két évtizedét, ahol legendás humorával vígjátékokban, zenés darabokban és komoly szerepekben is maradandót alkotott.

A Kossuth Rádió január 31-én a 19 órakor kezdődő Örökzöld című műsorban adózik Voith Ági emléke előtt, ismét műsorra tűzve azt a 2023-ban készített adást, amelyben Bodrogi Gyulával közösen szerepeltek.

Voith Ági emlékére – film és portréműsor január 30-án a Duna Worldön.

Kiemelt kép: Elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. A József Attila Színház örökös tagja 81 éves volt. A fotó a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén, az MTVA óbudai gyártóbázisának 7-es stúdiójában készült 2014. január 8-án. (Fotó: MTI/MTVA/Zih Zsolt)