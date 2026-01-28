Orvosi pályára készült Kubik Anna, de terveit keresztezte a sors

A színpadon és a filmvásznon egyaránt kiemelkedő alakításairól ismert Kubik Anna gyermekkorában egyáltalán nem a színészi pálya felé kötelezte el magát. Egészen másként szeretett volna adni az embereknek, amely miatt tízévesen szorgalmasan tanulta a latin nyelvet. A fordulat 14 évesen következett be az életében – minderről a Duna Hogy volt?! című műsorának vendégeként mesélt.

Élete meghatározó embereiről, pillanatairól és helyszíneiről mesélt a Hogy volt?! legutóbbi adásában a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. A szavak ereje már négyéves korában elvarázsolta: ekkor kapta keresztanyjától Szabó Magda Bárány Boldizsár című mesekönyvét, amelyből olvasni is megtanult. Bár a kötet lapjai mára megkoptak, azóta is őrzi, és a Hogy volt?! nézőinek a műsorban meg is mutatta. Később kibontakozó színészi tehetségét szüleitől is örökölhette, jóllehet, ők csupán a család és a falu szűk közönségét szórakoztatták.

„Édesapám tizenkettedik gyerekként nem tanulhatott tovább, ezért a hadifogság után kénytelen volt bányában dolgozni, hogy el tudja tartani a családját. Szüleim a színpadon ismerkedtek meg, népszínműveket játszottak a lerombolt faluban. A fiatalságnak akkoriban volt ereje ahhoz, hogy miközben a front után újjá kellett építeni a falut, esténként összegyűljenek színdarabokat előadni. Szerintem mindketten tehetségesek voltak, különösen édesapám, aki kiválóan utánozott mindenkit, és remek komikus vénával rendelkezett” – idézte fel szüleit Kubik Anna.

A színművész nem láthatta őket színpadon: amikor megszületett, már nem játszottak. 14 évesen járt először színházban, addig egészen más pályára készült. „Adni akartam már akkor is, ezért azt gondoltam, gyermekorvos leszek. Úgy éreztem, ez a legszebb hivatás a Földön. Emiatt kezdtem tízévesen latinul tanulni egy olyan faluban, ahol senki nem beszélte ezt a holt nyelvet. Egy tanárnőm azonban mindig előre megtanult egy leckét, hogy aztán nekem továbbadhassa” – idézte fel gyermekéveit a műsorban.

A fordulat kamaszkorában következett be, amikor élete első színházi előadását látta: Jókai Mór A kőszívű ember fiai című művéből készült színdarabot Székesfehérváron. „Ez végzetesnek bizonyult. Rádöbbentem, milyen hatalmas ereje van a kimondott szónak, és hogy a színpadról milyen fontos dolgokról lehet beszélni. Akkor határoztam el, hogy ez lesz az én utam” – emlékezett vissza. Bár a Színház- és Filmművészeti Főiskolára harmadszorra vették fel, az érettségi utáni évek is maradandó élményeket hoztak számára. Egy könyvesboltban dolgozott, és mint fogalmazott, „szép két évet” töltött ebben a kincsesbányában.

A Hogy volt?! vendégeként felidézte pályája alakulásában fontos szerepet játszó tanárait és barátait is, köztük főiskolai osztálytársát, egykori szerelmét és örök barátját, Bubik Istvánt. „Óriási inspiráló erő volt az életemben, bemutatók előtt mindig levelet írt és biztatott. Elgondolkodom azon, hogy 2004 óta mennyi mindent éltünk át, és mi lett volna, ha itt van, és közbeszól. Sok szerep várt volna még rá” – mondta, majd szomorúan tette hozzá: „nagyon hiányzik, fáj a hiánya”.

A műsorban további, pályájához kapcsolódó kedves emlékeket, szakmai sikereket és meghatározó találkozásokat is felidézett Kubik Anna, köztük az Őze Lajossal és Törőcsik Marival való közös élményeket. A hivatásának köszönheti volt férjét, Csiszár Imrét is, és lányát, akinek születése életének nagy ajándéka, és akinek révén ma már nagymamai örömök elé néz.

A Hogy volt?! adásai újranézhetők a Médiaklikken.

Hogy volt?! – legendás történetek, ritka televíziós felvételek és személyes történetek szombatonként 15:45-től Radványi Dorottyával és Sztankay Ádámmal a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA