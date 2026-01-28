Novodomszky Éva: Remélem, a fiaim is úgy szeretik majd az örökségüket, mint én

Mit kezdjünk az eltávozott szeretteink után maradt tárgyakkal? Megváljunk tőlük vagy kincsként őrizzük tovább? Erre a sokakat érintő kérdésre ad választ a Dunán látható Örökölt tárgyaink sorozat. Novodomszky Éva műsorvezetőként dédnagymamája hagyatékán keresztül enged bepillantást a családi örökség érzelmi és anyagi értékébe. Az M2 Petőfi TV vendégeként arról is vallott, nagy vágya, hogy fiai is vigyázzák elődjeik kincseit.

A második évadban Novodomszky Éva vette át a stafétát Kautzky Armandtól az Örökölt tárgyaink sorozatban. A Jászai Mari-díjas színművész őseitől származó, értékes és különleges relikviák után egy teljesen más világ értékeivel folytatódott a sorozat: az alföldi, paraszti kultúrából származó tárgyakat ismerhették meg a nézők. Olyan különleges, mégis ismerős holmikat láthattak, mint a ködmön, retikül, lemezjátszó, porcelánfigurák, szobrok vagy akár régi szódásüvegek.

A műsor nemcsak a múltat idézi meg, hanem praktikus tanácsokat is ad: szakértők segítenek meghatározni a tárgyak korát, értékét, és azt is, hogyan lehet őket szakszerűen megóvni. A lakberendezés és az átalakítás hangsúlyos szerepet kap – nem véletlenül, hiszen ez Novodomszky Éva egyik kedvenc időtöltése.

A műsorvezető az Esti Kornél élő műsorában felidézte, egyik legkedvesebb családi emléke egy régi konyhaszekrény, amely dédnagymamája házából került hozzá. „Gyerekkorom kincsesbányája volt” – kezdte, majd hozzátette: egyedül újította fel, miközben végig rá emlékezett. Öt réteg festéket távolított el róla, türelemmel és szeretettel új életet adva a szívének kedves tárgynak. Ugyanilyen becsben tart egy több mint százéves, anyai ágon öröklődő női gyűrűt is. Ezek azok a tárgyak, amelyektől – saját bevallása szerint – soha nem tudna megválni.

A műsorvezető legnagyobb vágya azonban a jövőbe mutat. „Nagyon remélem, hogy a fiaim is tudják majd szeretni az örökségüket” – mondta. Bízik benne, hogy a családi falióra, a festmények és a legendás gyűrű egyszer tovább élhet az unokák életében is. Bár a hagyomány szerint a gyűrűt lánygyermeknek kellene örökölnie, Novodomszky Éva derűlátó: „Bízom benne, hogy egyszer érkezik majd egy olyan lány a családunkba, akinek továbbadhatom.”

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, amelyen a műsor korábbi epizódjai is elérhetők.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán