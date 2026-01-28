Ilyen volt Voith Ági élete – GALÉRIA

Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten. Várkonyi Zoltán osztályában végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, játszott a József Attila Színházban, aztán a Thália, majd az Arizona Színház társulatához csatlakozott, 1993 óta szabadfoglalkozású színész volt.
Számos színdarab főszereplője volt, s mivel humora legendás, elsősorban vígjátéki szerepekben volt látható, de számos zenés darabban is jelentős sikert aratott. A kaktusz virágában Stephanie alakjának megformálásával országos hírnévre tett szert, a Nádas Gábor és Szenes Iván által számára írt, Bodrogi Gyulával előadott A jamaicai trombitás örökzölddé vált.
A színpadi szerepek mellett számos tévé- és játékfilmben játszott. 1966-ban mutatták be Az első esztendő és a Nem szoktam hazudni című játékfilmeket, melyekben még kezdő színésznőként kapott főszerepet. Szerepelt A postaláda, a Régi nyár, a Házassági évforduló, a Tündér voltam Budapesten, a Lyuk az életrajzon, a Szomorú vasárnap és a Kártyaaffér hölgykörökben című tévéfilmekben. Látható volt a Hungária Kávéház, a Linda és a Patika című tévéfilmsorozatokban. Játszott az Irány Mexikó és a Krétakör című játékfilmekben és a Szerencsés Dániel című filmdrámában, 2011-ben kapta a Casino című filmsorozatban volt látható.
1976-ban Jászai Mari-díjat kapott, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. 2006-ban a József Attila Színház örökös tagja, 2013-ban érdemes művész lett, 2016-ban átvehette a Színház- és Filmművészeti Egyetem jubileumi oklevelét.
Mint írtuk, Voith Ági halála után nem sokkal férje, Bodrogi Gyula is nyilatkozott a sajtónak, és az is kiderült, hogy miről beszélt a színésznő az utolsó interjújában, amely alig pár nappal a halála előtt jelent meg.
Kiemelt kép: Voith Ági Bodrogi Gyulával a József Attila Színház színpadán 1968-ban (Fotó: MTI/Patkó Klári)