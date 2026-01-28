Ilyen volt Voith Ági élete – GALÉRIA

Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten. Várkonyi Zoltán osztályában végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, játszott a József Attila Színházban, aztán a Thália, majd az Arizona Színház társulatához csatlakozott, 1993 óta szabadfoglalkozású színész volt.

Számos színdarab főszereplője volt, s mivel humora legendás, elsősorban vígjátéki szerepekben volt látható, de számos zenés darabban is jelentős sikert aratott. A kaktusz virágában Stephanie alakjának megformálásával országos hírnévre tett szert, a Nádas Gábor és Szenes Iván által számára írt, Bodrogi Gyulával előadott A jamaicai trombitás örökzölddé vált.

A színpadi szerepek mellett számos tévé- és játékfilmben játszott. 1966-ban mutatták be Az első esztendő és a Nem szoktam hazudni című játékfilmeket, melyekben még kezdő színésznőként kapott főszerepet. Szerepelt A postaláda, a Régi nyár, a Házassági évforduló, a Tündér voltam Budapesten, a Lyuk az életrajzon, a Szomorú vasárnap és a Kártyaaffér hölgykörökben című tévéfilmekben. Látható volt a Hungária Kávéház, a Linda és a Patika című tévéfilmsorozatokban. Játszott az Irány Mexikó és a Krétakör című játékfilmekben és a Szerencsés Dániel című filmdrámában, 2011-ben kapta a Casino című filmsorozatban volt látható.

1976-ban Jászai Mari-díjat kapott, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. 2006-ban a József Attila Színház örökös tagja, 2013-ban érdemes művész lett, 2016-ban átvehette a Színház- és Filmművészeti Egyetem jubileumi oklevelét.

Voith Ági gyemekként édesanyjával, Mészáros Ági színésznővel (Fotó: MTI)

Voith Ági színművésznő, a József Attila Színház tagjaként 1972-ben (Fotó: MTI/Keleti Éva)

Bodrogi Gyulával a József Attila Színház színpadán 1968-ban (Fotó: MTI/Patkó Klári)

A Made in Hungary című tánczenei előadás a Vörösmarty Színházban, 1968-ban (Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán)

Pap Éva és Voith Ági színművésznők 1969-ben az MTV stúdiójában, a Családi félkör című szórakoztató műsorban (Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán)

Bodrogi Gyula Voith Ágival Michel André–Fényes Szabolcs–Szenes Iván Lulu című zenés vígjátékában, melyet Benedek Árpád rendezésében mutatott be 1967. május 20-án a József Attila Színház (Fotó: MTI/Tormai Andor)

Voith Ági és Sinkovits Imre a Szomorú szerelmesek szanatóriuma című tévés játékfilm forgatásán (Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán)

Budapest, 1983. március 14. Horváth Gyula, Voith Ági és Bodrogi Gyula Müller Péter Szomorú vasárnap című Seres Rezső író, zeneszerző életéről szóló darabjában, amelyet a Tavaszi Fesztivál egyik programjaként, Sándor Pál rendezésében mutattak be március 17-én a Vidám Színpadon (Fotó: MTI/Tóth István Csaba)

Budapest, 1990. június 27. Bodrogi Gyula és Voith Ági Yves Mirande–Gustave Quinson: Az utolsó bölény című zenés bohózatában, amelyet július 1-jén mutatott be a Vidám Színpad társulata a Hild Udvarházban Pethes György rendezésében (Fotó: MTI/Földi Imre)

Balázs Péter, Voith Ági és Kovács István a szolnoki Szigligeti Színház szilveszteri gálájának próbáján 2015. december 29-én. A produkciót a közmédia egyik óévbúcsúztató műsorának részeként mutatták be december 31-én este (Fotó: MTI/Bugány János)

Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő és Bodrogi Gyula, a nemzet színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a százéves Filmgyár jubileumi ünnepségén a Mafilm Róna utcai telepén 2017. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mint írtuk, Voith Ági halála után nem sokkal férje, Bodrogi Gyula is nyilatkozott a sajtónak, és az is kiderült, hogy miről beszélt a színésznő az utolsó interjújában, amely alig pár nappal a halála előtt jelent meg.

Kiemelt kép: Voith Ági Bodrogi Gyulával a József Attila Színház színpadán 1968-ban (Fotó: MTI/Patkó Klári)

