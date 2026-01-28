Az egykori Szovjetunióban töltött óvodás éveiről mesélt Lisztes Krisztián az M5 műsorában

A Családfamesék című műsorban Lisztes Krisztián magyar válogatott labdarúgó, edző nemcsak családja múltját, hanem gyerekkorának kevésbé ismert epizódjait is felidézte. Kiderült, az egykori Szovjetunióban töltött óvodás évei alatt miért tanácsolták el az intézményből.

A közmédia kulturális csatornájának nagy sikerű családtörténeti sorozata, a szombat délutánonként látható Családfamesék legutóbbi része Lisztes Krisztián múltjába enged betekintést. A műsor a Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködve vezeti végig ősei útján a 49-szeres válogatott futballistát. Az izgalmas kutatás során Kecskemét játszik központi szerepet: apai ágon felmenői között szőlőműves, iparos is feltűnik, valamint a tehetséget és kézügyességet igénylő szűrszabó.

„Érdekes, hogy a fociban én inkább a művész vonalat képviseltem – jó érzés, hogy a kreativitás a családban is fellelhető” – fogalmazott az egykori válogatott játékos, reagálva a műsor felvetésére, amely szerint egy pimasz csel, egy szép passz vagy egy mesteri labdaátvétel is lehet művészet. A családfa apai ágán a Lisztesek mellett a Prikkelek neve is felbukkan, akik között nemesi származású felmenők is voltak.

A levéltári kutatómunkának köszönhetően a Ferencváros egykori játékosa távoli őseit ismerhette meg, ő maga pedig közvetlen felmenőjéről, édesapjáról mesélt, aki villamosmérnökként dolgozott, és kézilabdázott is. A család összesen négy évet töltött az akkori Szovjetunióban, Lisztes Krisztián kétéves korától kezdve. „Édesapám ott kapott munkát: két évet Szibériában, majd két évet a Fekete-tenger mellett töltöttünk. Az óvodából eltanácsoltak, mert nem akartam megenni a kását. Náluk minden a katonaságról, a hősökről szólt, és aki nem eszi meg a kását, abból nem lesz hős katona” – emlékezett vissza a műsorban korai gyermekéveire, hozzátéve, hogy sajnálatosan édesapja korán meghalt, mindössze nyolcéves volt, amikor elveszítette őt. Bár ő maga nem lett katona, családfája tanúsága szerint voltak hős magyar katonák az ősök között: a Szente Varga és a Lisztes ágon is áldozatokat követelt az első világháború.

„Érdekes belegondolni az ősök életébe, a helyzetükbe, és abba, hogy mindez milyen hatással lehetett arra, amilyen én lettem” – fogalmazott a műsorban Lisztes Krisztián.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Családfamesék – szombatonként 17:10-től az M5 műsorán.

Kiemelt kép forrása: MTVA