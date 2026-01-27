Süteményt neveztek el Oszvald Marikáról

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, az operett műfajának örökmozgó dívája, Oszvald Marika neve egyet jelent az energikus jelenléttel, mind a színpadon, mind magánemberként. Nem véletlen, hogy a nevét viselő édesség is igazi energiabomba: az Oszvald Marika csemege egy csokoládés, rumos, narancsos finomság. A Duna Családi kör című műsorában mesélt a róla elnevezett finomságról.

A csákvári cukrászda művészekről elnevezett süteményeinek sora új desszerttel bővült. Rátonyi Róbert és Galambos Erzsi ihlette édességek után a cukrászmester most Oszvald Marika karakterét ültette át a gasztronómia nyelvére.

A desszert megalkotása előtt megkérdezték Oszvald Marikát kedvenceiről, így lett a csokoládé a csemege egyik meghatározó alkotóeleme. „Nem akartam beleszólni, mi kerüljön bele, mert a mester ehhez jobban ért. Annyit kértem csak, hogy egy kis rumos íz legyen benne, mert az feldobja a desszertet” – mondta mosolyogva a Duna Családi kör című műsorában. Hozzátette, örömmel fogadta a meglepetést, és úgy érzi, egy ilyen gesztus a szeretet egyik különleges megnyilvánulása.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga