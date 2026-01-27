Portrékkal emlékezik Aknay János életművére a közmédia

Életének hetvenhetedik évében elhunyt Aknay János, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festő- és szobrászművész. A posztgeometrikus festészet egyik meghatározó hazai alkotójának művészi öröksége előtt a közmédia válogatott műsorokkal tiszteleg az M5 kulturális csatornán.

Aknay János munkásságát, sajátos képi világát idézi meg január 28-án 15 órától A Nagyok – Aknay János, gondolatok egy festő újrakeretezett világáról című portréműsor. Az alkotás betekintést nyújt a művész útkeresésébe, ikonikus motívumrendszerébe és abba a vizuális nyelvbe, amellyel évtizedeken át formálta a kortárs magyar képzőművészetet.

Január 31-én 9 órától az MMA portré – Az élő múzsa festője – Aknay János című műsorral folytatódik a megemlékezés. Az összeállítás Aknay János alkotói világát személyes hangvételben mutatja be, festészetének és szobrászatának alapvető ihletforrását is láttatva.

Aknay János emlékére – portréműsorok január 28-án és 31-én az M5 kulturális csatornán.

Kiemelt kép: Aknay János (Forrás: MTI/Cseke Csilla)