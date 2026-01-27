Esztergályos Cecíliának egy időre fel kellett adnia hobbiját

A Duna élő adásában köszöntötték születésnapján Esztergályos Cecíliát. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész munka iránti szenvedélyéről, az ünnepek jelentőségéről és az egészség fontosságáról is beszélt a Családi kör című műsor vendégeként. Megosztotta azt is, miért kellett felhagynia legkedvesebb elfoglaltságával, a szobrászkodással, amelyet csak a nyáron tervez majd folytatni.

„Szeretek dolgozni, játszani és élni” – kezdte Esztergályos Cecília, akit születésnapján köszöntöttek fel a Családi kör adásában. Mint mondta, számára a színház ma is mindennapi öröm és fegyelem kérdése. A 2025-ös évre hálával tekint vissza: hat darabban játszott, négyben főszerepet, amit óriási megtiszteltetésnek élt meg.

„Nem mindig érzem úgy, hogy bírom, de mindennap gyakorlok. Imádom mondani a szövegemet, és nem megyek úgy előadásra, hogy ne vettem volna át. Az uram segít engem, mert hajlamos vagyok csibészkedni, nem mondom végig, mondván, én azt már tudom, de nem engedi, hogy lazsáljak” – tette hozzá a színművész. Mosolyogva mesélte, hogy férje, Fonyódi Péter szeretetteljes gondoskodása születésnapja reggelén is megörvendeztette: már éjjel odakészítette az ajándékát, „mint a Jézuska”, így amikor a művésznő hajnal ötkor felébredt, már ott várta a meglepetés.

Esztergályos Cecília elárulta, hogy szenvedélyét, a szobrászkodást egy ideje kénytelen hanyagolni egy súlyos bakteriális fertőzés miatt. „A legfontosabb, hogy az egészség legyen. Nem beszéltem róla, de volt egy őrületes bakteriális fertőzésem, ami azzal járt, hogy olyan gyenge lettem, mint a harmat. Nyáron lesz emiatt legközelebb szobrászat” – mondta a színművész. Hozzátette, mivel már négyszer operálták a csípőjét, ezért visszavett a rá jellemző lendületből, ebben a hideg időben még inkább óvatosan mozog. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

