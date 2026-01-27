Első helyen nyitott a mozikban Káel Csaba romantikus filmje – Imádják a nézők a Magyar menyegzőt

A toplistás zenés, táncos, romantikus film főszereplői Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor, további szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István.
A film hiánypótló alkotásként a magyar néptánc, népzene erejét, és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot. A filmben a magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és egy fiatal pár érzelmes története fonódik össze. A Magyar menyegző nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem erejét is, azt az érzést, amely összeköti az embereket határokon innen és túl.
Az immár közönségkedvenc Magyar menyegző továbbra is több mint 75 moziban látható országszerte.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: MTVA/Szupermodern Stúdió