Első helyen nyitott a mozikban Káel Csaba romantikus filmje – Imádják a nézők a Magyar menyegzőt

Elsöprő sikerrel indult a magyar mozikban Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmje, a Magyar menyegző. A Fórum Hungary forgalmazásában látható alkotást az első hétvégén több mint 30.000 ember nézte meg országszerte a mozikban, amellyel első helyen nyitott a toplistán. Utoljára csaknem egy éve, 2025. február elején volt példa rá, hogy egy honi produkció állt az élen.

A toplistás zenés, táncos, romantikus film főszereplői Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor, további szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István.

Forrás: MTVA/Szupermodern Stúdió

A film hiánypótló alkotásként a magyar néptánc, népzene erejét, és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot. A filmben a magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és egy fiatal pár érzelmes története fonódik össze. A Magyar menyegző nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem erejét is, azt az érzést, amely összeköti az embereket határokon innen és túl.

Az immár közönségkedvenc Magyar menyegző továbbra is több mint 75 moziban látható országszerte.

