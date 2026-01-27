A sakk királynője – A Polgár Juditról készült filmet a Sundance Filmfesztiválon mutatják be

Magyar idő szerint kedden 23 órakor mutatják be a Polgár Juditról készült A sakk királynője (Queen of Chess) című dokumentumfilmet az amerikai Sundance Filmfesztiválon. Minden idők legjobb női sakkozójának történetéből az Oscar-jelölt amerikai Rory Kennedy készített filmet.

„Két évvel ezelőtt keresett meg Rory Kennedy dokumentumfilm-rendező. A Queen’s Gambit (Vezércsel) után sok filmes ajánlatot kaptam. Úgy döntöttem, hogy Roryval fogok együtt dolgozni, mert azt szerettem volna, hogy egy női rendező vigye filmre a történetemet. Az is kíváncsivá tett, hogy Rory nem sakkozik. Megfogta a történetem, szerette volna szélesebb közönségnek is megmutatni, nekem pedig különösen izgalmasnak tűnt a helyzet: hogyan tudja egy olyan ember bemutatni a történetemet, a családom történetét, a játékban rejlő mélységeket, a drámát, a feszültséget, aki nincs benne a sakk világában?

Rory minden tekintetben a legjobbat hozta ki mindebből, csodálatos filmet készített”

– mondta Polgár Judit nemzetközi nagymester a keddi világpremier előtt a bemutató helyszínén, a Utah állambeli Park Cityben, ahol a híres színésszel, Alec Baldwinnal is leült egy sakkjátszmára.

A film rendezője, Rory Kennedy az MTI-hez eljuttatott közleményben elmesélte, hogy egy producer barátjától hallott először Juditról.

„Magával rántott a története, mindaz, amin keresztülment az élete során, és a sakk történetének legjobb női játékosa lett. Őszintén úgy gondolom, hogy Judit története sokkal nagyobb figyelmet érdemel, mint amennyit korábban kapott”

– fogalmazott.

A 93 perces dokumentumfilmben – melyet jövő pénteken mutatnak be világszerte a Netflixen – eddig nem látott archív felvételek is szerepelnek.

Kiemelt kép: Polgár Judit nemzetközi sakknagymester (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)