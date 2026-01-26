Tragédia a forgatás idején: leégett a Duna műsorában szereplő család háza

A békesség nem a kihívások elkerülését jelenti, hanem a bátorságot arra, hogy felismerjük az igazságot és vállaljuk érte a felelősséget. De vajon lehetséges-e békében élni megoldatlan feszültségek, haragtartás, pletyka és uszítás közepette? A Jézus és… hetedik epizódja erre a kérdésre keresi a választ, az egyik civilszereplő családi házának tűzesetén keresztül is.

„Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” A Duna nyolcrészes sorozatának hetedik részében Mező Misi, a Petőfi Zenei Díjas Magna Cum Laude frontembere ezúttal a boldogság és a béke összefüggéséről gondolkodik Tapolyai Emőke klinikai- és pasztorálpszichológussal, valamint Baán Izsák bencés szerzetessel, teológussal – és civilszereplőkkel.

Az epizód a Pilisben indul Molnár Renátával. A négygyermekes édesanya súlyos balesetet szenvedett, a hosszú rehabilitáción után azonban férje közölte vele, hogy új életet szeretne kezdeni, lezárná a házasságukat. Renáta őszintén beszél arról, hogy a történtek idején „a földi poklot” élte meg. Két év távlatából azonban már képes volt szembenézni saját felelősségével és hibáival, és eljutott oda, hogy nemcsak elfogadta férje döntését, hanem meg is bocsátott neki. Története megrendítő példája annak, hogyan válhat a békesség belső munkává, amely időt, fájdalmat és önvizsgálatot igényel.

Az epizódban újra találkozhattak – a börtönben megtért – Greskó Zsolttal is. Mező Misi és Tapolyai Emőke ezúttal a férfi apósának hétvégi házában látogatták meg őt a délegyházi tó partján rendezett Régi Csibész Találkozón, amelyen a hozzá hasonló utat megjárt családapák gyűlnek össze közösségi együttlétre és imára. Az összejövetelen kiderült, hogy az utolsó találkozás óta hatalmas veszteség érte Zsolt családját: egy elektromos tűz következtében leégett a családi házuk.

„Húsvétvasárnap társasájátékoztunk a gyerekekkel, amikor a feleségem égett szagra lett figyelmes. A padlásfeljáró felől hallottam, hogy ropog a tűz. Mire lekapcsolt az áram, már vagy 40 perce éghetett a padlás. A ház alsó része megmenekült, de a fenti rész teljesen leégett. (…) A gyerekek sem a játékaik miatt aggódtak, hanem a teknősüket és a hörcsögüket, az életet mentették” – fogalmazott a Jézus és… szereplője.

Zsolt azt mondta, a történtek ellenére békét érez a szívében. „Másnap ott volt ötven ember, hogy segítsen nekünk. A káosz közepén megtapasztalni az isteni gondoskodást felemelő volt” – fogalmazott. Hangsúlyozta: egy pillanatra sem haragudott senkire, nem büntetésként fogta fel a történteket, hiszen a legfontosabb, hogy az egész család sértetlen maradt. Megsegítésükre létrejött egy közösségi média csoport, ahol támogatni lehet őket házuk újjáépítésében.

A Jézus és… harmadik évada szombatonként 16:45-től látható a Dunán.

Az epizódok és az évadhoz kapcsolódó tartalmak elérhetők a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga