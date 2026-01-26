Sikeresen debütált a mozikban a Magyar menyegző

Több mint 30 ezren váltottak jegyet a Magyar menyegző című zenés, táncos romantikus filmre a nyitóhétvégén – közölte a forgalmazó, a Fórum Hungary az MTI-vel hétfőn.

A közlemény szerint

hazai produkciónak legutóbb közel egy évvel ezelőtt, 2025 februárjában sikerült az eladási lista élére kerülnie.

Mint írták, a film a magyar néptánc, népzene erejét, és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző, ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot.

Káel Csaba alkotásának főszerepeit Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor alakítják.

Mellettük feltűnik Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás és Znamenák István is.

A produkció jelenleg országszerte több mint 75 moziban szerepel a műsoron.

Kiemelt kép: Jelenet a Magyar menyegzőből