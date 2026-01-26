Sikeresen debütált a mozikban a Magyar menyegző

A közlemény szerint
hazai produkciónak legutóbb közel egy évvel ezelőtt, 2025 februárjában sikerült az eladási lista élére kerülnie.
Mint írták, a film a magyar néptánc, népzene erejét, és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző, ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot.
Káel Csaba alkotásának főszerepeit Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor alakítják.
Kapcsolódó tartalom
Mellettük feltűnik Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás és Znamenák István is.
Kapcsolódó tartalom
A produkció jelenleg országszerte több mint 75 moziban szerepel a műsoron.
Kiemelt kép: Jelenet a Magyar menyegzőből