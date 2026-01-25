Leó pápa szerint az algoritmusok képesek hatni az emberi viselkedésre

Leó pápa szerint a digitális forradalom megköveteli, hogy az embereket felkészítsék a mesterséges intelligencia használatára, az egyházfő az új technológia veszélyeire is figyelmeztet, és óva int azoktól a megtévesztő chatbotoktól, amelyek behatolnak az intimszféránkba.

Január 24-én, Szalézi Szent Ferenc, a katolikus újságírás védőszentje ünnepén közzétették Leó pápa üzenetét, amelyet a 60. Tömegkommunikációs Világnapra írt „Megőrizni az emberi hangokat és arcokat” – címmel.

A Vatican News beszámolója szerint a pápa figyelmeztet a csalás, az online zaklatás, a manipulált álhírek veszélyeire, és óva int azoktól a megtévesztő chatbotoktól, amelyek behatolnak az intimszféránkba, mint ahogy a torzítástól és a párhuzamos valóságoktól is.

XIV. Leó hangsúlyozza, hogy óvni kell az emberi kapcsolatokat, az újságírók, a művészeti ipar tevékenységét,

és a digitális írás-olvasásra nevelni.

Antropológiai kihívás előtt állunk, nem csupán technológiáról van szó: hiszen az emberi arc és hang megőrzése a cél. A mesterséges intelligencia (AI) fejlesztése mögött néhány óriáscég áll, de

az algoritmusok képesek hatni az emberi viselkedésre,

akár újraírni az ember – és beleértve az egyház történetét is – anélkül, hogy észrevennénk – figyelmeztet az egyházfő.

„Ezért megfelelő irányításra, kormányzásra van szükség ahhoz, hogy ezt az egyre fejlődő digitális világot az ember szövetségesévé tegyük, ne pedig mindentudó orákulumként kezeljük, még kevésbé pedig a kapcsolatok és a kommunikáció pótlékainak” – hangsúlyozta a pápa.

XIV. Leó szerint

meg kell óvni az Istentől kapott emberi arcokat és hangokat.

„Ennek három pillére pedig a felelősség, az együttműködés és a nevelés. A digitális forradalom megköveteli, hogy az embereket felkészítsük annak használatára” – hangsúlyozta az egyházfő.

Kapcsolódó tartalom A Vatikán adatai szerint több mint harminchárom millió zarándok érkezett Rómába a jubileumi szentévben Gualtieri hozzátette, hogy a szentévre tervezett több mint 330 közberuházásból kétszáznégyet tudtak teljesen vagy részben megvalósítani

Meg kell őrizni a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyre minden technológiai újításnak törekednie kell – figyelmeztet üzenetében a pápa.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa az év utolsó általános audienciáját tartja a vatikáni Szent Péter téren 2025. december 31-én.MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami