Magyarország első néptáncfilmjének werkfilmje premierben a Dunán

A magyar kultúra napján, január 22-én a mozikban bemutatják Magyarország első néptáncfilmjét, a Magyar menyegzőt. A premierhez kapcsolódva a film forgatásának kulisszatitkaiba betekintést nyújtó werkfilmet elsőként január 23-án 21 órától a Dunán láthatja a közönség.

A Magyar menyegző egyedülálló vállalkozás a hazai filmgyártásban: eddig soha nem készült olyan alkotás, amely ilyen fókuszáltan és látványosan mesélne a magyar néptánc, népzene és népi kultúra világáról. A film középpontjában a kalotaszegi hagyományok állnak: viseletek, bútorok, táncok és zenei motívumok elevenednek meg egy szerelmi történet keretében.

„Műegyetemi hallgatóként 1982-ben egy népépítészeti kirándulást tettem Erdélyben. Magyarvistán belecsöppentünk egy esküvőbe. Fantasztikusan éreztem magamat, ez az élmény egy életre meghatározta a viszonyomat a népzenéhez és a néptánchoz” – osztotta meg a témához való személyes kapcsolódását Káel Csaba rendező. A film cselekménye a tánc nyelvén bontakozik ki, ahol a mozdulatok, a ritmus és a zene mesélnek érzelmekről, döntésekről és sorsfordulókról. A Békési Miksa forgatókönyvéből készült film a hetvenes évek végére kalauzolja a nézőt. Két budapesti fiatal, András (Kövesi Zsombor) és Péter (Kovács Tamás) Erdélybe utazik, hogy részt vegyenek András unokatestvérének kalotaszegi lakodalmán. Az ünnepi esemény azonban életre szóló élménnyé válik számukra, és olyan döntések elé állítja őket, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

A forgatás a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban és eredeti erdélyi helyszíneken zajlott.

A film vizuális világát a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Pulitzer-emlékdíjas Korniss Péter fotográfiái inspirálták. A képi megvalósításért Lajos Tamás operatőr felelt, aki szerint „ilyen fókuszáltan a magyar néptáncról és zenéről még egyetlen film sem mesélt”.

A női főszerepet Törőcsik Franciska alakítja. Karakteréről így nyilatkozott: „Mélyérzésű, érzékeny lány, aki számára elképzelhetetlen, hogy ne szerelemből menjen férjhez. A fontos kérdésekben inkább a saját szívére hallgat, mintsem a szülei elvárásaira.”

A Magyar menyegző werkfilmjét január 23-án 21 órakor tekinthetik meg először a Dunán, bepillantást engedve a film születésének folyamatába.

Az alkotás mozikban a magyar kultúra napjától, január 22-től látható.

A Magyar menyegző, a Mol – Új Európa Alapítvány és a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

Kiemelt kép forrása: MTVA