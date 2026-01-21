Bolond Istók – A fiatal Arany János kalandos útja a Dunán

Arany János nevét legtöbben a nemzeti klasszikusok világából ismerjük, kevesen tudják azonban, hogy 19 évesen hátat fordított biztos életének, és vándorszínésznek állt. Ezt a kevéssé ismert, kalandos időszakot idézi meg Rohonyi Gábor és Hegedűs Georgina Bolond Istók című filmdrámája, amely romantikus és drámai elemekkel, valamint a road movie műfaji jegyeivel mesél egy fiatal alkotó útkereséséről. A film országos tévépremierje január 22-én, a magyar kultúra napján lesz látható 21 órától a Dunán – közölte a Ridikül.

A történet alapját Arany János Bolond Istók című, soha be nem fejezett elbeszélő költeménye adja, amelyben a költő ironikusan idézte fel rövid színészkalandját. Ez az életszakasz később háttérbe szorult az irodalomtörténetben, maga Arany sem beszélt róla szívesen. A film éppen ezt az „eltitkolt” korszakot bontja ki, és egy fiatal, bizonytalan, még önmagát kereső Arany Jánost mutat meg. A Bolond Istók a 2024-es Magyar Mozgókép Fesztiválon elnyerte a legjobb tévéfilm díját.

Hegedűs Georginát régóta foglalkoztatta a téma, az első forgatókönyv-változat már egy évtizede megszületett. Mint elmondta, különösen izgalmasnak találta azt az ellentmondást, hogy Arany életének egyik meghatározó élményéről később azt kérte: „Erről többet ne beszéljünk.” Úgy fogalmazott, az iskolai tanulmányokból hiányzik Arany emberi, esendő oldala, pedig a vándorszínész-kitérő éppen nem illeszkedik a róla kialakult képhez.

A film középpontjában a 19 éves Istók áll, aki otthagyja a Debreceni Kollégiumot, és csatlakozik egy vándorszíntársulathoz. A kezdeti lelkesedést hamar felváltják a kudarcok, miközben a titokzatos Sári iránti érzelmei tovább bonyolítják az életét. A történet végül egy fájdalmas felismeréshez vezet: az álom nem teljesül, de a bukás mégis formáló erővé válik.

Hegedűs Georgina szerint a film egyik legfontosabb üzenete ma is érvényes: „Merhetünk álmodni, merhetünk hibázni, meg elbukni, és ettől ez még ugyanúgy építhet minket.” Úgy véli, Arany egész életében szégyellte ezt a kudarcot, miközben éppen ez tette azzá az alkotóvá, akit ma ismerünk.

A történet felépítéséhez hosszas kutatómunka előzte meg a forgatást, ám a források szűkössége miatt a filmben a fikció kapott nagyobb szerepet. A kész alkotás mégsem klasszikus életrajzi film, hanem érzelmekkel teli felnövéstörténet, amelyben a vizuális világ is tudatosan kerüli a „poros”, múzeumszerű kosztümös megoldásokat.

A Bolond Istók egy fiatal ember útkeresését, a szabadság és a kudarc tapasztalatát mutatja meg – azt az időszakot, amikor egy költő még nem nemzeti ikon, hanem esendő, álmodó fiatal. A film január 22-én, 21 órakor látható először televízióban, a Dunán.

Kiemelt kép forrása: Gordon Eszter/Filmsquad