Mensáros 100 – a magyar színművészet ikonja száz év tükrében

2026-ban, a magyar színjátszás világklasszisának, Mensáros László születésének századik évfordulója előtt tiszteleg a közmédia szereplésével készült filmekkel. A művész sokoldalúságával, lenyűgöző karakterformálásával örökre beírta magát a magyar színház és a film történetébe. Pályafutása során a televízióban is maradandót alkotott, elkötelezettsége és tehetsége révén milliók szívébe lopta be magát.

Az M5 kulturális csatornán január 24-én a Nyár a hegyen című film kerül adásba 13:30-tól. Bacsó Péter 1967-es rendezésű többszörösen díjazott filmjében a Dr. Szabót megformáló Mensáros László a legjobb férfi alakításért kapott díjat Acapulkóban.

A művész születésnapján, január 26-án 12:35-től a Bolond április című 1957-ben készült vidám tévéjátékot láthatják az M5-ön, amelyben a színművész rendkívüli humorát és sármját a 20-as éveiben járó, özvegyasszonyba (Krencsey Marianne) beleszerető főszereplőként ismerhetik meg. Január 30-án, pénteken 21_25-től a csatorna az Ártatlan gyilkosok című krimiben mutatja be Mensáros sokoldalúságát, pályatársai, Tahi Tóth László, Benkő Gyula, Huszti Péter és Őze Lajos mellett.

A Duna World csatornán január 26-án 11 órától látható a Játék a szerelemmel című szintén ’57-es tévéjáték, amelyben Cupido feladata, Török István (Mensáros László) és felesége, Erzsike (Psota Irén) házasságát rendbe hozni.

„Mindent magamból merítek. Engem csak az mozgat meg, amikor személyes húrokat pendítek. Akkor érzem azt, hogy valamiben hiteles vagyok. Nem történhet olyan egy darabban, vagy versben, hogy az bennem ne mozgatná meg emlékek millióit. (…) Minden szerep bennem valamire visszautal, figyelmeztet, emlékeztet” – foglalta össze munkássága eszenciáját korábban egy róla készült portré műsorban.

Mensáros László már 33 éve nincs közöttünk, de öröksége ma is él és hat a magyar kultúrára. Kalandos élete a folyton változó 20. századi történelemben regénybe illő. Várkonyi Zoltán osztályában kezdte színész pályafutását, később tiltott határátlépésért börtönben is ült, fél évig együtt raboskodott Cziffra György zongoraművésszel. Az ’56-os tevékenységéért is elítélték 2 év 2 hónapra. Játszott a Nemzeti, a Madách- majd a Vígszínházban, a debreceni Csokonai Színházban, számos filmben és tévéjátékban is láthatta őt a közönség, amely felvételeket máig őrzi a Nemzeti Archívum.

