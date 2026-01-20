Lemondták Fenyő Miklós miskolci koncertjét, barátja, Charlie lép fel a Kocsonyafesztiválon

A kórházi kezelés alatt álló Fenyő Miklós helyett a betegséggel küzdő énekes jóbarátja, Horváth Charlie lép fel a miskolci rendezvény zárókoncertjén.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy súlyos tüdőgyulladással kórházba került Fenyő Miklós. Pályatársai, barátai és rajongói is imádkoznak a művész mielőbbi felépüléséért.

Fenyő Miklós a miskolci Kocsonyafesztivál záróestjén, február 8-án vasárnap este is fellépett volna, ám

a két hét múlva esedékes koncertet a művész betegsége miatt lemondták.

Menedzsere, Környei Attila sajtóérdeklődésre reagálva elmondta, hogy még akkor sem lenne lehetőség a fellépés megtartására, ha Fenyő Miklós most azonnal elhagyhatná a kórházat.

„Az orvosok utasítása szerint, ha Miki még ma kijönne a kórházból, akkor is

legalább másfél hónapra lenne szüksége, hogy felépüljön, így addig biztosan nem lesznek koncertjei”

– mondta Környei Attila a Borsnak.

A miskolci Kocsonyafesztivál szervezői a közösségi médiában hangsúlyozták, hogy bíznak Fenyő mielőbbi felépülésében, és remélik, hogy az elmaradt koncertet később bepótolhatják.

A zárókoncerten

Fenyő Miklós helyett barátja, Horvát Charlie fog színpadra lépni zenekarával.

Fenyő Miklós menedzsere a Borsnak megerősítette, hogy amennyiben az énekes egészségi állapota engedi, egy későbbi időpontban sor kerülhet a miskolci fellépésre.

„A miskolciak említették, hogy szeptember körül megint lesz ott egy fesztivál, így esetleg akkor pótolhatnánk a fellépést. Nagyon reméljük, hogy minden úgy fog történni, hogy ez sikerüljön” – fogalmazott a menedzser vélhetően a miskolci CineFestre utalva.

Kiemelt kép: Fenyő Miklós és Horváth Charlie zenészek az M4 Sport Az Év Sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2025. január 13-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)