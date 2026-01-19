Még mindig kórházban van Fenyő Miklós, egy ország aggódik a legendás énekesért

Fenyő Miklós menedzsere sajtóérdeklődésre elárulta, hogy a népszerű énekes még mindig kórházban van. Egy ország aggódik a betegséggel küzdő legendás művészért.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy lebetegedett Fenyő Miklós,

a népszerű rock and roll énekes tüdőgyulladás miatt került kórházba.

Menedzsmentje arra kérte a rajongókat, drukkoljanak, hogy a zenész mielőbb meggyógyuljon, Szikora Róbert pedig arra biztatta követőitől, hogy imádkozzanak Fenyő Miklósért.

„Nagyon óvatos optimizmussal mondom, de végre némi javulás állt be Miklós állapotában. Úgy hallottam, hogy elkezdett kijönni a betegségből, de persze ezt senki nem szeretné elkiabálni. Valamennyien szorítunk érte, és talán nem hiába. Szerencsére Miki a kora ellenére

rendkívül aktív életet élt, formában tartotta magát, így a szervezete nagyobb eséllyel küzd a kórral”

– állította még január 14-én a Blikk informátora , aki a lap szerint családhoz közel álló körökből értesült a jó hírről.

Fenyő Miklós menedzsere sajtóérdeklődésre elárulta, hogy az énekes még mindig kórházban van, az állapotáról azonban nem beszélt.

A Blikk kiemelte, hogy

az egész ország, köztük számos barátja és kollégája is aggódik Fenyő Miklósért.

Felidézték, hogy Fenyő Miklós december elején elmondta, hogy épp túl van egy nagy náthán. 2024 év végén is hasonló panaszokkal küzdött, emiatt akkor le is kellett mondania a telt házas karácsonyi koncertjét.

Kiemelt kép: Fenyő Miklós eMeRTon-díjas rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában 2019. január 16.-án. Fotó: MTVA/Zih Zsolt