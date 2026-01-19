Elhunyt a férfi, aki azt mondta: Tudom, mit akarnak a nők

Szépek akarnak lenni, tette hozzá egy 2008-as dokumentumfilmben a most, 93 éves korában elhunyt Valentino Garavani, olasz divattervező, a Valentino márka alapítója.

A halálhírét bejelentő poszt szerint a tervező szerettei körében, római otthonában halt meg. A jellegzetes vörös ruháiról, parfümjeiről és cipőiről ismert tervező 2007-ben vonult vissza. Munkásságának elismeréseként több kitüntetést is kapott, többek között a francia Becsületrend lovagja címet.

Valentino Garvani akkor vált igazán híressé, amikor Jackie Kennedy hat darabot vásárolt és viselt tőle azután, hogy férjét, John F. Kennedyt meggyilkolták.

„Tudom, mit akarnak a nők” – mondta a róla készült dokumentumfilmben, amelyben a sikeres divattervező titkáról faggatták. „Szépek akarnak lenni” – tette hozzá.

A nagyközönség számára a legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor 2006-os Az ördög Pradát viselcímű filmben önmagát alakította.

Kiemelt kép: 2018. február 18-án a Brit Film- és Televíziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén készített kép Valentino Garavani olasz divattervezõrõl, a Valentino divatház alapítójáról. Garavani 2026. január 19-én, 93 éves korában elhunyt – MTI/EPA/Neil Hall