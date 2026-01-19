15 év börtön után kapott esélyt a boldogságra – megrázó vallomás Mező Misi műsorában

A tiszta szív, a megbocsátás és az emberi sorsfordulók témáját járta körül a Jézus és… harmadik évadának hatodik epizódja. Az adásban Mező Misi műsorvezető két olyan igaz történetet mutatott be, amelyekben a legsúlyosabb bűnök, traumák és veszteségek után megjelent a hit, a belső átalakulás és az újrakezdés lehetősége is.

A Duna szombat délutánonként látható sorozatának legutóbbi epizódjában Greskó Zsoltot ismerhették meg, aki húszévesen emberölés miatt került börtönbe. Az akkori jogszabályok szerint kiszabható legsúlyosabb büntetést, tizenöt év szabadságvesztést kapott. Mint elmondta, a rácsok mögött átértékelte az életét: megtért, és mire szabadult, már egy másik emberként lépett ki a büntetés-végrehajtási intézet kapuján.

„Amikor szabadultam, azt kérdeztem az Úrtól, vajon kaphatnék-e egy családot. Szerettem volna feleséget, gyerekeket, normális életet, munkával – és ezt megkaptam” – fogalmazott. Az út azonban korántsem volt zökkenőmentes. Feleségével, akit sógornője barátnőjeként ismert meg, eleinte csupán a közös keresztszülőség kötötte össze. Kapcsolatukat sok kihívás terhelte, és egy ponton a nő úgy érezte, nem tudják együtt folytatni. Zsolt ekkor – saját megfogalmazása szerint – lemondott arról, hogy „ő vigyázzon rá”, és egy barátját kérte meg erre. A helyzet azonban bonyolultabbá vált: a nő ettől a baráttól nemcsak figyelmet kapott, hanem egy gyermeket is.

„Ez volt a mélypont. Úgy éreztem, nincs tovább. Azt gondoltam, hogy a gyűlölet és a harag elfojtásához, a megbocsátáshoz nekem még Isten is kevés lesz” – idézte fel Zsolt. A fordulat egy újabb találkozáskor következett be: „Csak boldogságot éreztem. Megfogtam a pocakját, és azt mondtam, hogy ugyanúgy szeretem a gyermekedet, mint téged.” Ezzel a pillanattal indult újra a közös életük, amely mára családdá érett. Az apaság azonban új kihívásokat is hozott Zsolt számára, aki őszintén beszélt arról, mit érez, amikor saját gyermekeiben viszontlátja egykori önmagát. Múltját sosem titkolta előlük: megfogadta, hogy feléjük mindig őszinte, tiszta szeretettel fordul, és példájával mutatja meg, hogy a legsötétebb tett sem zárja ki a változás lehetőségét.

Az epizód második felében Mező Misi és Tapolyai Emőke egy másik szereplővel, Molnár Renátával a Pilisben, a Papréten barangoltak. A helyszín nem véletlen: évekkel ezelőtt itt érte Renátát egy súlyos kerékpár-baleset, amelyben az arca egyik fele összeroncsolódott. A testi sérülés mély lelki jelentéssel is bírt számára – saját megfogalmazása szerint szimbolikus „arculcsapás” volt, amely rádöbbentette, hogy nem élhet tovább ugyanazon az önkizsákmányoló módon. Az erdészek forródrótjának köszönhetően, a Jézus és… kamerája előtt tudták beazonosítani, hol is történt pontosan a baleset. A helyszínre visszatérve állt össze Renátában a kép a traumáról, és arról az útról, amely a sérülésen keresztül a lassítás, az önmagára figyelés és a belső gyógyulás felé vezette.

A Jézus és… hatodik epizódja azt példázza, hogy a tiszta szív nem hibátlanságot jelent, hanem az őszinte szembenézést, a felelősségvállalást és a megbocsátás sokszor emberfeletti küzdelmét.

A Jézus és… harmadik évada szombatonként 16:45-től látható a Dunán.

Az epizódok és az évadhoz kapcsolódó tartalmak elérhetők a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

