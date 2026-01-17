Pásztor Anna: A kisfiam megmentette a lányom életét

Tanáraik visszajelzése alapján, Pásztor Anna gyerekei mély érzésű, intuitív lelkek, kérés nélkül segítenek másoknak. A védelmező ösztön egyik megrázó példáját – amikor az idősebb testvér megmentette kishúga életét –az Azt beszélik című műsor legutóbbi adásában osztotta meg a nézőkkel az énekesnő.

A Duna vasárnap kora esti szórakoztató show-jának sztárkommentelője, Pásztor Anna az interneten nagy nézettséget hozó, a gyerekek ösztönös védelmező viselkedését bemutató videók kapcsán mesélte el, hogy gyerekei is megérzik, ha valaki segítségre szorul. Az énekesnek mindezt fia és lánya tanárai is megerősítették, és a témához kapcsolódva egy rendkívüli pár évvel ezelőtti esetet is megosztott a nézőkkel.

„A kisfiam megmentette a kislányom életét” – idézte fel annak történetét, amikor egy nyaraláson a gyerekek egy medencében úszkáltak édesapjukkal, aki éppen csak egy pillanatra elfordulva karúszóért ment. A kislány, Zoé ebben a pillanatban kicsúszott az úszógumiból és elmerült. Másfél évvel idősebb bátyja odament, látva integető kezét először azt hitte, pacsit kér testvére.

„Benji elmesélte aztán, hogy érezte, valami baj van, mert nem volt olyan erős húga kéztartása, ezért kihúzta a víz alól. Bár már neki is csak az orra volt a felszín felett, tartotta testvérét, amíg az apukájuk visszajött”

– részletezte a nagyon rövid idő leforgása alatt történt életmentést Pásztor Anna.

Az előadó története nem egyedi: az ösztönös segítségnyújtás sokszor egészen kis korban megmutatkozik, ha a gyerekek megfelelő mintát és bátorítást kapnak. Az elmúlt időszakban egy másik, az egész országot megható eset is ráirányította a figyelmet arra, milyen sokat számít, ha a legkisebbek is tudják, mit kell tenni vészhelyzetben. Az Országos Mentőszolgálathoz érkező, szívszorítóan kedves segélyhívás ez egész országhoz elért, és vált azóta szlogenné a „Na szia, mentő!”.

A kis főhőst, a négyéves Medárdot cukorbeteg édesanyja felkészítette egy ilyen vészhelyzetre, hozzá hasonlóan az Azt beszélik másik vendége, Ujvári Zoltán Szilveszter „Zola” is játékosan tanítja három és fél éves kislányát, mit tegyen hasonló helyzetben. „Azt játsszuk, hogy elesik, hívjuk mentőt és én egy villogó lámpával megérkezem, hogy elsősegélyt nyújtsak a sérült lábának. Ennek során megtanítjuk, hogyan kell telefonálni, mentőt hívni és elmondani, milyen címre érkezzen” – avatta be a nézőket az énekes edukatív játékukba.

Kiemelt kép: MTVA/Markal Ádám.