Emlékezetes meglepetést kaptak a Vastag fivérek a Csináljuk a fesztivált! stábjától

Egyre nagyobb a tét a Duna zenés showműsorában, hiszen közeledik a finálé. A Csináljuk a fesztivált! első elődöntő hétvégéjének vasárnapi adását a Vastag fivérek indítják az LGT 1977-es klasszikusával, a Jóbarátok vagyunk című slágerrel. A produkció jelentőségéről és egy ahhoz kapcsolódó, életre szóló ajándékról a Duna Családi kör című délutáni magazinjának vendégeként mesélt Vastag Csaba.

A Csináljuk a fesztivált! rangidős zsűritagja, Korda György a Vastag fivérek válogatós produkciója után azt nyilatkozta, őket nézve nagyon sajnálja, hogy egyke. Vastag Csaba a Duna Családi kör című műsorában vallotta be, neki is sokat jelent, hogy testvérek között nőhetett fel és közös szakmájuknak köszönhetően alkalmanként együttműködhetnek, de mint mondja, ez viszonylag ritka.

„Kevésszer fordul elő, hogy az öcsémmel együtt tudunk dolgozni, ezért örülök nagyon, hogy a Csináljuk a fesztivált! adásaiban együtt állhatunk a színpadon. Nagyon szeretjük ezt a műsort, már nem először szerepelhetünk benne. Ezúttal egy meglepetést kaptunk a show készítőitől: a saját gyerekkori képeinket mesterséges intelligencia segítségével mozgatták meg, ez ment a háttérben a produkciónk alatt. Fantasztikus élmény volt a babakori vagy kisiskolás képeinket így viszontlátni” – mondta Vastag Csaba, aki saját bevallása szerint csak felnőttként ért meg arra, hogy értékelje az LGT zenéjét.

„Bár gyerekkoromban csak ritkán hallgattam LGT-slágereket, később nagyon megszerettem őket. Ez a dal most különösen közel áll a szívemhez, főként a szövege, hangulata miatt. A barátság egy olyan téma, amit érdemes a dalok szintjén is boncolgatni. Nagyon fontos üzenete van annak, hogy legyenek szoros emberi kapcsolataink”

– tette hozzá az énekes.

A Csináljuk a fesztivált! korábbi adásai újranézhetők a Médiaklikk.hu oldalon, az ötödik évad slágerei pedig a Petőfi Rádióban is hallhatók.

Csináljuk a fesztivált! első elődöntő – január 17-én és 18-án, szombaton és vasárnap 19:35-től a Dunán.

A vasárnapi adás után Kulissza a Médiaklikken, a YouTube-on és a Spotify Petőfi Podcast csatornán – ahol minden kiderül.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga,