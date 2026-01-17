Balázs Andit az Év tanárának választották

Visszaült az iskolapadba Balázs Andi. A színművész a Család-barát vendégeként árulta el, bár szerepel egy tucat darabban és továbbiak is várnak rá, évek óta oktatóként foglalkozik gyerekekkel is. Tanári tevékenységét szeretné magasabb szintre emelni, ezért jár egyetemre, így a színházi elfoglaltságai mellett most a vizsgákra is készül.

„A mai rohanó világban számos különböző inger, benyomás éri a gyerekeket, ezért minden segítségre szükségük van. Amikor kiderült számomra, hogy értek a nyelvükön, boldog voltam” – mesélte drámainstruktori oktatói munkája kapcsán Balázs Andi a Duna műsorában. A színművész már évek óta foglalkozik a fiatalokkal, segítve őket a megfelelően erős önbizalom és önismeret elérésében, hogy egy felvételi, egy vizsga jelentette akadályt jól tudjanak venni, legyenek képesek magabiztosan megszólalni, kifejtetni saját véleményüket vagy akár vitázni. „A gyerekek szavazatai alapján az Év tanára lettem, ami jelzi, hogy élvezik az óráimat” – árulta el boldogan a színművész. „Szerettem volna magasabb szintre emelni, és egy diplomával megtámogatni az oktatói tevékenységemet” – mondta arról, miért döntött úgy, hogy visszaül az iskolapadba a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktori szakának hallgatójaként.

A pontos időbeosztásra és határidőnaplójára most nagy szüksége van Balázs Andinak, hiszen a vizsgák mellett a színpad is várja: jelenleg 12 darabban játszik, de a paletta hamarosan bővül. A sűrű elfoglaltságot egyáltalán nem bánja, mert a világ legszerencsésebb emberének tartja magát, hogy azzal foglalkozhat, amit szeret. Mint mondta: a közönség szeretete feltölti minden körülmény között.

A beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép: Ridikül/Tőke Béla.