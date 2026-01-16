Kihirdették a Hobo 80-dalpályázat három legjobb feldolgozását

A közmédia szakmai zsűrije kiválasztotta azt a három feldolgozást, amelyek a legeredetibb módon értelmezik újra a Kossuth- és Petőfi Zenei Életműdíjas Földes László Hobo zenei világát. A Hobo 80 dalpályázat díjazott alkotásainak műfaji sokszínűsége jól mutatja, 2026-ban is élő és inspiráló örökséget jelent a legendás előadó munkássága a könnyűzenében.

A felhívásra összesen 28 érvényes pályamű érkezett, rendkívül változatos zenei megközelítésekben. A feldolgozások között szerepeltek a többi között rock, blues, szintipop, punk, jazz, pop, reggae, valamint további műfajok elemei is, jól tükrözve Hobo életművének időtállóságát és sokrétű inspiráló erejét.

A benyújtott pályázatokat a határidő lezárását követően szakmai zsűri bírálta el. Kiemelt szempont volt az eredeti művek szellemiségének tisztelete, az alkotói egyediség, valamint a zenei és előadói minőség. A zsűri döntése alapján a Hobo 80-dalverseny Top 3 pályázata az alábbi előadókhoz és feldolgozásokhoz köthetők: Barczi Réka és Máté – Kisember

Day By Day zenekar – Ki vagyok én?

Várhegyutca – Szabadíts fel!

A Hobo 80 dalpályázat különleges díja egy közös videóklip Földes László Hobóval, amelyhez átfogó kommunikációs támogatás is társul. A kiválasztott produkciók bemutatkozási lehetőséget kapnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben, a győztes a jubileum alkalmából készült Úton lenni boldogság című életrajzi film február 10-i díszbemutatóján veheti át a díjat. A filmet a nagyközönség február 13-án 21 órától láthatja a Dunán, ezt megelőzően február 8-án 22 órától a werkfilm kerül az M2 Petőfi TV képernyőjére.

A Hobo 80-dalpályázat első három helyén végzett zenekarokkal a következő hetekben a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV műsoraiban találkozhatnak.

Kiemelt kép forrása: MTVA