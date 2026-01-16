Elhunyt Koltai János, a Szomszédok színésze

Életének 91. évében elhunyt Koltai János Jászai Mari-díjas színművész, díszlettervező, filmrendező és képzőművész. elhunyt Koltai János Jászai Mari-díjas színművész, díszlettervező, filmrendező és képzőművész. Halálhírét Nagybaczoni Nagy Kati filmrendező tette közzé közösségi oldalán.

„Koltai János életének 91. évében, álmában hunyt el” – tudatta Nagybaczoni Nagy Kati megrendült hangú bejegyzésében.

Mint írta, a művész „csendes nyugalommal a »nem ismert tartományba« átköltözött”, szellemisége, hite, ereje, humora és fénye azonban mindörökké velünk marad. A Fidelio.hu a filmrendező sorait idézve számolt be a halálhírről, hangsúlyozva: Koltai Jánost mindazok nevében búcsúztatják, akik számára „a valódi fényt jelentette”.

Koltai János 1935. június 8-án született Budapesten. Színészként elsősorban karakterszerepeivel aratott sikert, munkássága azonban jóval túlmutatott a színpadon. A Budapest Filmstúdió és a Balázs Béla Filmstúdió munkatársaként kisfilmeket készített, emellett díszlettervezőként, rendezőként és képzőművészként is tevékenykedett.

Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán fejezte be 1959-ben, majd 1963-ban a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Ezt követően a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, ahol két évet töltött, 1965 után pedig a Madách Színház tagja lett.

A magyar közönség számára széles körben ismertté vált a Szomszédok című teleregényből is, amelyben a mindig tettre kész Gábor Gábort alakította. Művészi pályáját 1976-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el.

Kiemelt kép: Koltai János a Hogy volt!? című műsorban (Fotó: MTI/Zih Zsolt)