Új közéleti műsort indít Kérdések órája címmel az M5

Az M5 kulturális csatorna új, heti rendszerességgel jelentkező közéleti műsorral bővíti kínálatát, amelyben a magyar közélet meghatározó szereplőit kérdezi Csuhaj Ildikó. A Kérdések órája címmel induló műsor első adása január 16-án, péntek 20 órától lesz látható az M5-ön és online felületein, valamint a Médiaklikken.

A Kérdések órája az M5 kulturális csatorna péntek esti közéleti fóruma: interjúk, viták és elemzések egy műsorban. A műsor házigazdája Csuhaj Ildikó, aki felkészültségével, következetes kérdésfeltevéseivel és a közélet iránti érzékenységével vezeti a beszélgetéseket. A műsor célja, hogy túlmutasson a napi híreken, és feltárja a közéleti események és témák mögötti összefüggéseket a televízió képernyőjén keresztül. A pénteki esti első adás vendége Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke lesz.

„Elnöki ciklusának meghatározó tapasztalatairól, személyes hitvallásáról, a közbeszéd aktuális állapotáról és az ezért viselt felelősségről kérdezem Áder Jánost, továbbá olyan sarkalatos történelmi és közéleti témákról, mint a Beneš-dekrétumok. Külön témát kap a korábbi köztársasági elnök szívügye, a következő Planet Budapest, Közép-Európa legnagyobb környezetvédelmi szakkiállítása is” – mondta el Csuhaj Ildikó az első adás kapcsán.

A Kérdések órája azokhoz szól, akik nem elégszenek meg a felszíni válaszokkal. Kemény kérdések és őszinte válaszok jellemzik a beszélgetéseket, amelyek a közélet meghatározó szereplőit szólítják meg.

Kérdések órája – január 16-tól péntekenként 20 órától az M5 kulturális csatornán és online felületein, valamint a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrása: MTVA