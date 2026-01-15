Szikora Róbert Fenyő Miklós állapotáról: Imádkozzunk, ennyit tudunk tenni és ez nem kevés

„Imádkozzunk, ennyit tudunk tenni és ez bizony nem kevés. Mindig a Jóisten elé kell vinni az ügyet” – hangsúlyozta a hirado.hu-nak a kórházi kezelés alatt álló Fenyő Miklós pályatársa és barátja Szikora Róbert, aki azt is elárulta mi mindent tanult pályája elején a Hungária zenekarban a legendás énekestől.

A hirado.hu nemrég arról számolt be, hogy lebetegedett Fenyő Miklós, a népszerű énekes tüdőgyulladás miatt került kórházba. Menedzsmentje a közösségi médiában arra kérte a rajongókat, drukkoljanak, hogy a zenész mielőbb meggyógyuljon.

Pályatársait is mélyen megrendítette a hír. A Hungária együttes egykori oszlopos tagja. Szikora Róbert bejegyzésében imára hívta fel követőit.

„Helló Csikidammisták! Kérlek Titeket, hogy imádkozzunk Miki gyors felgyógyulásáért! Aki nem tud, elég egy fohász is, de tegyük meg, amit megtehetünk! Köszönöm. Robi”– olvasható Szikora Róbert és az R-GO közösségi oldalán.

„Azt mondtam a feleségének, hogyha igényli, akkor bemegyek Mikihez a kórházba. De nem jeleztek vissza ezzel kapcsolatban. Tiszteletben tartom, hiszen én sem szeretném, ha engem látnának kéretlenül betegen” – mondta el a hirado.hu érdeklődésére az R-GO alapítója és frontembere.

„Imádkozzunk, ennyit tudunk tenni és ez bizony nem kevés”

– hangsúlyozta Szikora Róbert, aki szerint a fohásznak megrendítően nagy ereje is lehet.

A zenész éppen szentmiséről tartott hazafelé, mikor telefonon utolértük és elárulta, hogy a liturgia alatt is fohászkodott Fenyő Miklós állapotának javulásáért.

„Mindig a Jóisten elé kell vinni az ügyet és aztán majd ő eldönti, hogy mit akar tenni. Legyen meg a te akaratod”

– emlékeztetett a legismertebb keresztény imára Szikora Róbert, akit nagyon régi barátság fűz Fenyő Miklóshoz, ezért mélyen megérintette az énekes betegsége.

„1974 tavaszán március 25-én szálltam be a zenekarába, a Hungáriába és 82 végéig oda tartoztam. Akkoriban nagyrészt külföldön kerestük a kenyerünket, a turnék során szinte éjjel-nappal együtt voltunk a szállodákban, megismertük egymás szokásait” – idézte fel a kezdeteket a hirado.hu-nak Szikora Róbert.

Fenyõ Miklós, Sipos Péter, Kékes Zoltán, Szikora Róbert, a Hungária együttes tagjai. Fotó: MTI Fotó: Potzmann János

„Miki nekem annak idején olyan volt, mint a mintha bátyám lett volna. Idősebb, tapasztaltabb ember lévén többet tudott mindenről. A zenekari hierarchiában felettem állt, de tisztelte a tehetségemet” – vallott a Fenyő Miklóshoz fűződő mély barátságáról az R-GO alapítója és frontembere.

Szikora Róbert arról is beszélt a hirado-nak, hogy

a Hungária zenekar legifjabb tagjaként rengeteget tanult Fenyő Miklóstól,

ezt a tudást pedig kamatoztatni tudta később saját zenekara, az R-GO esetében.

„Messze előttem járt, a négy tagú Hungáriában én voltam a legfiatalabb, Miki talán hat és fél évvel idősebb nálam, ez akkor még jelentős különbség volt, mert a zenészeknél, pláne a pálya elején, még egy félév is sokat jelent a fejlődés szempontjából” – magyarázta.

„Mikitől sokat tanultam az éneklés, modor és szövegírást tekintetében is. Sőt, mikor az R-GO-t kezdtem és zenekart kellett alapítanom, vissza tudtam nyúlni a Hungáriában látott mintákhoz, amelyek közül a jót továbbvittem, a rossz mintákat pedig lecseréltem, így az R-GO hosszú ideig egész jól működött”

– mondta el Szikora Róbert.

Kiemelt kép forrása: Szikora Róbert és az R-GO közösségi oldala