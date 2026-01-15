Rák Katit a munka tartja formában

A színésznő és férje, Czető Bernát László író-forgatókönyvíró hangszínházi előadások alkalmával dolgozik együtt, jelenleg két új darab bemutatására készülnek. A Duna Családi kör című műsorában Rák Kati elárulta, Marilyn Monroe után egy újabb díva bőrébe bújik.

Rák Kati azt mondja, azon szerencsések közé tartozik, akik szívesen hódolnak az életük minden egyes percében a munkájuknak, és ezt kicsit sem élik meg teherként – minderről a Duna Családi kör című műsorában beszélt a színésznő, aki idén már nyolc éve fogott saját vállalkozásba. A Hangszínház egyik alapítójaként rendezőként és producerként hoz létre előadásokat irodalmi alkotásokból.

„Ma már az emberek nagyobb része nem olvas rendszeresen könyvet, podcastot vagy hangoskönyvet hallgat. A hangszínházi előadásoknál hasonlóképp szólítjuk meg a nézőt, akinek oda kell figyelnie minden egyes hangra. Bízom benne, hogy az irodalom szeretetét az előadásaink által is át tudjuk adni a közönségnek” – hangsúlyozta Rák Kati, aki két fontos bemutatóra készül, az egyikben pedig főszerepet is vállalt.

„Schodelné Klein Róza magyar operadíva bőrébe bújhatok, aki Bellini Normájának címszerepét énekelte az 1800-as évek közepén nagy sikerrel a Pesti Magyar Színházban, de fellépett Olaszország, Hollandia, Ausztria és Németország opera-színpadjain is. A darabban Bellini mellett Mozart, Rossini, Liszt és Erkel műveiből hallhat majd áriákat a közönség. Hogy énekelni fogok-e én is, az legyen meglepetés” – tette hozzá a színésznő. A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:40-től és 15 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Rák Kati (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)