Rák Katit a munka tartja formában

Rák Kati azt mondja, azon szerencsések közé tartozik, akik szívesen hódolnak az életük minden egyes percében a munkájuknak, és ezt kicsit sem élik meg teherként – minderről a Duna Családi kör című műsorában beszélt a színésznő, aki idén már nyolc éve fogott saját vállalkozásba. A Hangszínház egyik alapítójaként rendezőként és producerként hoz létre előadásokat irodalmi alkotásokból.
„Ma már az emberek nagyobb része nem olvas rendszeresen könyvet, podcastot vagy hangoskönyvet hallgat. A hangszínházi előadásoknál hasonlóképp szólítjuk meg a nézőt, akinek oda kell figyelnie minden egyes hangra. Bízom benne, hogy az irodalom szeretetét az előadásaink által is át tudjuk adni a közönségnek” – hangsúlyozta Rák Kati, aki két fontos bemutatóra készül, az egyikben pedig főszerepet is vállalt.
„Schodelné Klein Róza magyar operadíva bőrébe bújhatok, aki Bellini Normájának címszerepét énekelte az 1800-as évek közepén nagy sikerrel a Pesti Magyar Színházban, de fellépett Olaszország, Hollandia, Ausztria és Németország opera-színpadjain is. A darabban Bellini mellett Mozart, Rossini, Liszt és Erkel műveiből hallhat majd áriákat a közönség. Hogy énekelni fogok-e én is, az legyen meglepetés” – tette hozzá a színésznő. A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.
