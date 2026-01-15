Eldőlt, az Oscar-díjas Hans Zimmer komponálja a készülő Harry Potter-sorozat zenéjét

A Variety beszámolója szerint Hans Zimmer és a Bleeding Fingers Music csapata szerzi az HBO közelgő Harry Potter-sorozatának zenéjét. A J. K. Rowling regényein alapuló produkció minden egyes kötetet külön évadban dolgoz fel, a Bölcsek kövétől egészen a Halál ereklyéiig.

A sorozat premierjét 2027-re tervezik.

Zimmer a Bleeding Fingers zeneszerzőivel, Kara Talve-val és Anze Rozmannel közösen hangsúlyozta: különleges felelősség számukra egy ilyen jelentőségű világ zenei örökségéhez kapcsolódni. Megfogalmazásuk szerint a cél az, hogy a zene közelebb vigye a közönséget a Harry Potter varázsához, miközben tiszteletben tartja mindazt, ami korábban megszületett.

A sorozat új zenei világa a filmes előzményekre épít, amelyekben többek között John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper és Alexandre Desplat működtek közre. A Bleeding Fingers Musicot Zimmer több mint egy évtizede alapította; a kollektíva még idén új londoni irodát nyit.

A szereplőgárda jelentős része friss arcokból áll: Harry Pottert Dominic McLaughlin, Hermione Grangert Arabella Stanton, Ron Weasley-t pedig Alastair Stout alakítja. Albus Dumbledore szerepében John Lithgow tűnik fel, Perselus Pitont Paapa Essiedu játssza, míg Minerva McGalagony professzort Janet McTeer formálja meg.