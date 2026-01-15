A jövő gyógymódjai, az egészségügy innovációi az M1-en Nagy Klaudia Vivien űrorvossal

Egészségünkre! címmel új műsorral várja vasárnaponként a 10 órás híradó után nézőit az M1. A magazinban gyakorlati tanácsokkal, és a legfrissebb iparági információkkal jelentkezik Nagy Klaudia Vivien űrorvos és kardiológus.

A műsorvezető, Nagy Klaudia Vivien nem csupán kiemelkedő kardiológus, az űrgyógyászat területén végzett innovatív munkája révén is ismert. Elsőként végezte el az Európai Űrügynökség (ESA) által akkreditált űrorvosszakképzést, ezzel az ország első ESA-minősített szakembereként mozgatja az európai űrhajósok küldetéseit. Feladata ezen a téren az egészségügyi háttér biztosítása, amelynek része az asztronauták orvosi kiválasztása, kiképzése és állapotuk monitorozása. Amikor épp nem Houstonban vagy Floridában dolgozik, akkor a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán gyógyít, ahol több mint 10 éve praktizál. Szaktudása és tapasztalata olyan alapot teremtett, amely lehetővé teszi, hogy élvonalbeli információkat és tudományos ismereteket oszthasson meg a közönséggel.

Egészségügyi fejlesztések az országban

Az M1 új magazinműsora bemutatja a hazai egészségügyi fejlesztéseket, amelyeknek célja a betegellátás színvonalának emelése, a korszerű technológiák bevezetése, és a prevenciós lehetőségek szélesítése. Az utóbbi években a telemedicina és a digitális egészségügyi eszközök térnyerése jelentős mértékben javította a hazai betegellátás hatékonyságát.

A hazai betegellátás változása

A magyar egészségügyi rendszer az elmúlt évek során számos kihívással nézett szembe. Az új gyógymódok és kezelési protokollok bevezetése, valamint a tapasztalatok és adatok rendszeres elemzése révén egyre inkább a személyre szabott orvoslás irányába tart. Ezekről a témákról is bővebb ismereteket kaphatnak a nézők a műsorban.

Egészségmegőrzés minden nap

Mindenkinek fontos szerepe van abban, hogy egészséges életmódot folytasson. Az Egészségünkre! című műsor segít megérteni, milyen lépéseket tehetünk naponta egészségünk védelme érdekében. Az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, és a stresszkezelési technikák alkalmazása mind hozzájárulnak a jó közérzethez és az egészség megőrzéséhez.

Kiemelt kép: Nagy Klaudia (Fotó: MTVA)