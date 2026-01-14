Mikó István szüleitől kapta a mesék szeretetét

Kevés művész mondhatja el magáról, hogy több generáció nőtt fel a hangján. Mikó István Jászai Mari-díjas színművész azonban több legendás mese szinkronhangjaként és a Csukás Meserádió műsorvezetőjeként is mesés kalandokra hív évtizedek óta. A 2025-ben elnyert Karinthy-gyűrűje apropóján az M5 Kontúr című műsorában beszélt pályája fordulópontjairól és a mesék iránti szenvedélyéről.

Bár pályáját zenészként kezdte, és a kétszeres Kossuth-díjas Kaláka alapítótagjaként írta be magát a magyar kultúrtörténetbe, Mikó István számára hamar egyértelművé vált, hogy a színjátszás az igazi hivatása. Az elmúlt évtizedekben több mint kétszáz színházi előadásban bizonyította tehetségét a drámától a vígjátékig, miközben szinkronhangként hollywoodi filmsztárokat és legendás mesehősöket is életre keltett. Jelenleg a Csukás Meserádió egyik kedvelt műsorvezetője.

„A könyvek, a mesék és a versek szeretetét otthonról hozom. Édesanyám – és felmenői között is több – tanító volt, édesapám pedig könyvtárosként dolgozott. Hamar megszerettem a könyveket, a szabadidőmben ma is az olvasás a legkedvesebb hobbim, közben pedig mindig zenét is hallgatok” – mondta Mikó István, akit személyes barátság fűzött Csukás Istvánhoz és Lázár Ervinhez, de közel áll hozzá Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Nagy László és Kovács András Ferenc költészete is. A járvány idején utóbbi verseiből jó néhányat megzenésített, hiszen a Kalákás évek hatása még ma is él benne.

A beszélgetés során őszintén vallott arról is, hogy saját gyermekeinek keveset mesélhetett. „A munkám miatt az esti fektetéskor a legtöbbször nem voltam otthon” – mondta. Úgy érzi, sorsszerűen érkezett el az idő, hogy mindezt bepótolja: hangja ma online jut el minden magyar családhoz: a Csukás Meserádió Mesepostásaként, vidám, tanulságos történeteivel egyszerre szórakoztat és fejleszti a hallgatók kreativitását, fantáziáját, nyelvi kifejezőkészségét, éltetve a páratlanul gazdag magyar mesekincset. Mint mondta, hisz az élő szó erejében, a személyes hang varázsában, amelyet a képernyő nem pótolhat. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a műsor korábbi adásai is.

Kontúr – csütörtökönként 17:55-től az M5 kulturális csatorna műsorán.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek – elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve iOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

