Legendás magyar filmesekről nevezték el a Nemzeti Filmintézet fóti műtermeit és várdíszletét

Adolph Zukor, William Fox, Makk Károly és Radványi Géza nevét viselik ezentúl a Nemzeti Filmintézet (NFI) fóti műtermei, a középkori várdíszletet pedig egykori megálmodójáról és megvalósítójáról, Banovich Tamás díszlettervező-rendezőről nevezték el – jelentették be az NFI évnyitó rendezvényén szerdán.

A fóti eseményen Káel Csaba mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI elnöke elmondta: nem volt könnyű dolguk a névválasztásnál, ami bizonyítja, hogy a magyar film nagyon gazdag, tele olyan alkotókkal, akikre vitán felül, mindannyian büszkék vagyunk, és szívesen emlékezünk.

Hangsúlyozta, hogy a tavaly januárban átadott, felújított fóti stúdiókomplexummal és a kiépült infrastruktúrával együtt összesen 22 százalékkal nőtt a hazai stúdiókapacitás. A 2025-ös év értékelésekor emlékeztetett arra, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? négy évtizedes sikert döntött meg az egymilliót már jócskán meghaladó eladott mozijeggyel, kétmilliárd forintos bevétellel. Az is példátlan, hogy az alkotás 56 hétig futott a mozikban a 2024 decemberi premier óta egészen az elmúlt hétig – tette hozzá. Megemlítette még olyan alkotások sikerét is, mint a Hunyadi-sorozat, a Véletlenül írtam egy könyvet, az Árva és a Csendes barát.

A kormánybiztos kiemelte a koprodukciós stratégia sikerét is, melynek keretében

az NFI támogatásával mintegy negyven koprodukció készült el vagy készül jelenleg, olyan országok részvételével is, amelyekkel korábban nem volt filmes együttműködésük.

Káel Csaba a 2026-os évről szólva

bejelentette a MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivál idei időpontját: a filmes seregszemlét június 18–20. között rendezik meg Veszprémben és Balatonfüreden.

Arról is beszélt, hogy Budapesten felépítették a három legnagyobb presztízsű európai klasszikus filmszemle egyikét: ősszel ismét a felújított mozgóképeké lesz a főszerep, szeptember 15-től 20-ig rendezik meg a 9. Budapesti Klasszikus Film Maratont.

Pál Ákos, az NFI vezérigazgatója a rendezvényen elmondta, hogy a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum és Filmlabor igazgatósága egy nemzetközi tenderen – piacvezető versenytársak közül győztesként kikerülve – elnyerte a szaúd-arábiai filmkincs digitalizálási és felújítási projektjét.

Kiemelt kép: Káel Csaba mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI elnöke beszédet mond a Nemzeti Filmintézet stúdiókomplexumának, az NFI Stúdió műtermeinek és középkori várdíszletének névadó ünnepségén a fóti filmstúdióban 2026. január 14-én. Adolph Zukor, William Fox, Makk Károly és Radványi Géza nevét viselik ezentúl az NFI fóti műtermei, a középkori várdíszletet pedig Banovich Tamás díszlettervező-rendezőről nevezték el (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)