Februárban a Fekete szív – A Sansalan család titka váltja a Leylát a Dunán

A világszerte több országban sikerrel vetített, tavalyi évben forgatott vadonatúj török sorozat, Fekete szív – A Sansalan család titka követi a Leylát, továbbra is izgalmas hétköznap estéket ígérve a Dunán.

A Duna az utóbbi években számos sikeres török telenovellát mutatott be, amelyek közös jellemzője az erős érzelmi világ, a családi kapcsolatok központi szerepe és a hagyományos értékek hangsúlyozása – ebbe a sorba illeszkedik a februártól látható Fekete szív – A Sansalan család titka (Siyah Kalp) című sorozat.

A történet középpontjában Sumru (Ece Uslu) áll, aki fiatalon elhagyta ikreit, és egy gazdag üzletember, Samet (Burak Sergen) felesége lett. A családi titok akkor kerül a felszínre, amikor az ikrek, Nuh (Aras Aydın) és Melek (Hafsanur Sancaktutan) megtudják, hogy ki valójában az anyjuk és Kappadókiába utaznak, hogy felkutassák őt.

A pompás kastélyba érkezve, Nuh találkozik a titokzatos Sevilayjal (Leyla Tanlar), míg Melek sorsa Cihan (Burak Tozkoparan), Samet első házasságából származó fiával keresztezi. A sorozatban ismét látható a Napsugár című sorozatból ismert színésznő, Esra Dermancıoğlu, valamint a Işıl Yücesoy a Mavi szereleme színésznője is szerepel az új szériában.

A sorozat olyan alapértékeket állít a középpontba, mint a család összetartó ereje, a szülői felelősség, az identitás keresése. Egy elgondolkodtató történet a múlt terheiről és a jóvátétel lehetőségeiről.

Fekete szív – A Sansalan család titka – februártól hétköznaponként 18:55-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA