Petőfi Pop- és Rockszínpad – két új zenés műsorral bővül a Duna World kínálata

Zenés válogatással jelentkezik januártól a világ magyarságához szóló Duna World: két új műsor, a Petőfi Popszínpad és a Petőfi Rockszínpad az elmúlt másfél évtized magyar könnyűzenei koncertjeinek, zenés műsorainak dalaiból kínál válogatást a hazai pop- és rockzene kedvelőinek.

A Petőfi Popszínpad keddenként 19:30-tól látható a Duna World csatornán. A közel egyórás adásokban az elmúlt 15 év popzenei élményeiből válogatnak: koncertek, zenés műsorok könnyűzenei produkcióinak archív felvételei kerülnek ismét képernyőre.

A válogatás célja, hogy felidézze a korszak meghatározó előadóit és a legnépszerűbb slágereket — minden korosztály számára nosztalgikus és energikus zenei élményt kínálva.

A műsorban helyet kapnak a Petőfi Zenei Díjas előadók is, amely elismerést a közmédia évente adja át több kategóriában, így a műsor egyben a magyar könnyűzenei szcéna legjobbjait is bemutatja. A következő adásban a nézők újra megnézhetik az Árva fiú című dalt Tóth Vera előadásában a Csináljuk a fesztivált! adásából, meghallgathatják A Dal 2025 győztes slágerét, és felidézhetik Balázs Fecó, Korda György, Balázs Klári, Kovács Kati, Demjén Ferenc, Ákos, Varga Miklós, valamint a Karthago emlékezetes produkcióit.

Csütörtökönként 20 órakor érkezik a Petőfi Rockszínpad, 52 percnyi rockzenei élményt kínálva a műfaj rajongói számára.

A válogatásban felcsendülnek a klasszikus rock legendái: Edda, Tankcsapda, Bikini, valamint a későbbi generációk kiemelkedő előadói, például A Dal 2025-ből is ismert Asphalt Horseman produkciója.

A nézők hallhatják Kalapács Józsefet, a Depressziót, valamint Vastag Csaba előadásában a Petőfi Zenei Életműdíjas Földes László Hobo Nem lehet két hazád című dalát. A nosztalgikus visszatekintés mellett, a rockzene területén elismert Petőfi Zenei Díjasok dalait is bemutatja a sorozat.

A két új zenés műsor a Duna World csatornán látható, így az adások Magyarország mellett a határon túl élő nézők számára is elérhetők, hogy a magyar könnyűzene és rockzene elmúlt másfél évtizedének kiemelkedő koncertpillanatai a Kárpát-medencében és a diaszpórában élők számára is közös kulturális élményt jelenthessenek, erősítve a magyar zenei örökséghez való kötődést.

Petőfi Pop- és Rockszínpad – januártól a Duna World csatornán.

Kiemelt kép forrása: MTVA