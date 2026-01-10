Janza Kata újévi fogadalmat tett

Az év eleje a nagy elhatározások időszaka – diéta, sport, új szokások. Janza Kata színművész is újévi fogadalommal vágott neki 2026-nak. Az Azt beszélik évindító adásában ő is megfogalmazta, min szeretne változtatni az új évben.

Új év, új tervek, új célok – a Duna vasárnap kora esti szórakoztató talkshow-jának legutóbbi adásába szerte a világból érkeztek ezek kapcsán érdekes, humoros, népszerű közösségi médiatartalmak. Az Azt beszélik sztárkommentelői szintén megosztották történeteiket, terveiket, köztük az újévi fogadalmak kapcsán Janza Kata is. A Jászai Mari-díjas színművész, a Csináljuk, fesztivált! zsűritagja elmesélte, korábban Náray Erikával járt edzőterembe.

„Tettem fogadalmat, szeretnék visszamenni ebbe a terembe. Korábban bárhol edzettem, az idegesség miatt, hogy mások előtt kell tornáznom, egy vörös folt jelent meg a mellkasomon. Ez egy kis terem, ahol ez nem fordult elő, ahol megnyugszom, ahova le merek menni tréningnadrágban” – vallotta be, hozzátéve, hiányzik neki az ilyen mozgás.

Az életmódváltás korábban Pásztor Annát is elérte. „Ami felé mentem, járhatatlan út volt, zsákutca” – fogalmazott az énekes. Részt vett egy több hónapig tartó teljes körű kivizsgáláson, amely megmutatta szervezete diszfunkciós működését.

„Azt mondtam, hogy kérem vissza az életemet, a boldogságomat a gyerekeim, a zenekarom mellett. Kérem vissza a kreativitásomat, az életerőmet reggelente. Elhatároztam, bármilyen hosszú is a folyamat, végigcsinálom” – mesélte, minek hatására váltott „mentes” életre elhagyva a glutént, hisztamint, tartósítószert tartalmazó ételeket, a tejet és az alkoholt. Mint fogalmaz, eleinte pokolian nehéz volt, aztán rendszeresített egy kis hűtőtáskát a kocsijában – amit a mai napig magával hord – bekészítve az előre megfőzött ételeket, amelyeket így bármikor ehet, amikor megéhezik.

A műsor sztárkommentelői a folytatásban is szókimondóan osztják meg véleményüket, tapasztalatukat a közösségi média virális tartalmai kapcsán. A Duna vasárnap kora esti talkshow-ja továbbra is könnyed, humoros, olykor komolyabb hangvétellel szemezget a közönséget foglalkoztató témákból. A következő adásban, január 11-én Mészáros Ibolya műsorvezető és vendégei – Pásztor Anna, Janza Kata, F. Takács István és Ujvári Zoltán Szilveszter „Zola”– várják 18:45-től a nézőket.

Azt beszélik – vasárnaponként 18:45-től a Dunán.

Kapcsolódó tartalom A világ is megismerheti a magyar néptánc és zene erejét

Kiemelt kép: Janza Kata (Fotó: MTVA)