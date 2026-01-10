A világ is megismerheti a magyar néptánc és zene erejét

A hazai mozikban január 22-től látható Magyar menyegző című film már nagy sikerrel mutatkozott be a világ több pontján: Tallinnban, Kolozsváron és New Yorkban. Káel Csaba rendező az M2 Petőfi TV műsorában a film elkészítésének személyes indíttatása mellett az alkotás különlegességeként hangsúlyozta, megmutathatják a világnak a magyar néptánc és népzene erejét.

A hagyományos magyar néptáncot és népzenét hivatott bemutatni, ugyanakkor a szerelem ereje is megelevenedik a filmvásznon a Magyar menyegző című zenés, táncos, romantikus alkotásban. A rendező, Káel Csaba az Esti Kornél vendégeként mesélte el, személyes élmény ihlette a január 22-től már a magyar mozikban is látható filmet.

„A 80-as években egy egyetemi kirándulás vezetett Erdélybe, ahol belecsöppentünk egy csodálatos kalotaszegi lakodalomba. Ez annyira megfogott, hogy elhatároztam, ezt a hangulatot meg kell mutatni a nagyközönségnek is” – árulta el Káel Csaba arról, hogy a film producerével és operatőrével, Lajos Tamással 30 éve dédelgetett álmuk valósul meg most filmvásznon.

(Forrás: Szupermodern Stúdió)

Hozzátette: a filmnek köszönhetően a néző egy különleges utazásban vehet részt, egyrészt visszacsöppen a 80-as évek hangulatába, amikor még viszontagságos volt eljutni Erdélybe, másrészt részese lehet annak a fantasztikus világnak, amelyet az erdélyi magyarság megőrzött. „Fontos volt, hogy megmutassuk, ennek a mai napig van lenyomata a térségben, igaz, nem olyan nagy területen már, mint anno, de megvan, és sok örökségünk származik onnan, például a táncházmozgalom is, ami a mai napig velünk van” – hangsúlyozta a rendező.

A Magyar menyegző már elkezdte bemutatkozó útját a világban, a tallinni filmfesztivál világpremierje után Kolozsváron és New Yorkban is kiemelt, telt házas érdeklődés fogadta.

„A legjobb magyar táncosokkal dolgoztunk. Segítségükkel most megmutathatjuk a világ számára, mennyire erős a magyar néptánc, népzene” – mondta Káel Csaba, kiemelve, hogy a film zenéjét a Liszt Ferenc-díjas kiváló művésznek, a Dankó Rádió előadóművészi díjával 2023-ban kitüntetett Pál István Szalonnának köszönhetik, aki régi erdélyi zenészcsaládokból származó művészekkel karöltve alkotta meg a film zenei világát.

A Magyar menyegző a MOL – Új Európa Alapítvány és a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

Az Esti Kornél beszélgetése újranézhető a Médiaklikken.

Esti Kornél – hétköznap 22 órától az M2 Petőfi TV műsorán.

Kiemelt kép forrása: Szupermodern Stúdió