Száztizennyolc évvel ezelőtt született a kommunisták által üldözött gróf Wass Albert, a XX. egyik legfontosabb magyar írója

„Egyesületünk névadója 118 évvel ezelőtt, 1908. január 8-án született a Kolozsvárhoz közeli Válaszúton Wass Endre és Bánffy Ilona gyermekeként” – írta az MTI-hez eljutatott közleményében a Sárospataki Wass Albert Kör.

A közleményben hangsúlyozták: Wass Albert a XX. század nehéz sorsú, 1990 előtt méltatlanul elhallgatott kiváló magyar írója. Művei a kommunista diktatúra évtizedei alatt Romániában és Magyarországon is tiltó listán szerepeltek, írták.

„Az 1934-ben megjelent Farkasverem című regényével elnyerte az irodalmi Baumgarten-díjat”

– emelték ki.

„Az Adjátok vissza a hegyeimet! című regényét lefordítottak német, spanyol, holland, és angol nyelvre és a háború után Európa egyik legsikeresebb könyve volt”

– fűzték hozzá.

Takaró Mihály irodalomtörténésszel együtt valljuk, hogy Wass Albert helye – hatalmas és időtálló életműve, valamint a magyarságért tett felmérhetetlen jelentőségű munkája és szolgálata nyomán – a magyar kultúra halhatatlanjai között van – tették hozzá.

Emlékeztettek,

Wass Albert egész életét meghatározta Trianon, munkásságát a magyarság ügyének szentelte, szinte mindenét erre áldozta, anélkül, hogy elveit feladni kényszerült volna.

Leszögezték:

„számunkra a nemzetéért aggódó és cselekvő Wass Albert igazodási pont, aki követhető és követendő, akihez ragaszkodunk és ragaszkodnunk kell”.

„A Sárospataki Wass Albert Kör fontosnak tartja ápolni az erdélyi írófejedelem emlékét, megismerni és megismertetni műveit, valós életútját. Hazaszeretete, erkölcsi tisztasága és irodalmi nagysága együttesen emeli őt valamennyi magyar számára hiteles példaképpé” – zárta közleményét a Sárospataki Wass Albert Kör.

Kiemelt kép: Gróf Wass Albert egy 1943-as felvételen (Fotó: Wikipedia)