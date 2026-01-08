Mese, tánc, képek – Élő koncertélmény a Zeneakadémiáról a Bartók Rádióban

A műsor a késő romantika és a 20. század fordulójának három alkotását állítja fókuszba, Héja Domonkos vezényletével, Mihai Damian román bariton közreműködésével.

A koncert nyitószáma Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Mese Szaltán cárról című operájának szvitváltozata, amely ritka alkalmat kínál arra, hogy a közönség a világhírű Dongó-tételen túl a mű kevésbé ismert, mégis rendkívül színgazdag részleteit is megismerje. A meseszerű hangszerelés és a keleties színezet alapozza meg az est dramaturgiáját.

A koncert középpontjában Mogyeszt Muszorgszkij egyik sötétebb, megrázó vokális ciklusa, A halál dalai és táncai áll. A szólista Mihai Damian, a 6. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny második díjasa, aki markáns előadói egyéniségével és nemzetközi versenyeken elért sikereivel már fiatalon jelentős figyelmet vívott ki magának.

Az est zárásaként Muszorgszkij Egy kiállítás képei című zongoraciklusának Maurice Ravel által készített zenekari átirata hangzik el. A Bartók Rádió január 9-i élő közvetítése azok számára is teljes értékű koncertélményt kínál, akik ezúttal otthonukban hallgatják a zenekar játékát.

