A közbeszéd állapota szomorú és veszélyes, cselekedni kell – Makláry Ákos a hirado.hu-nak

„A gyűlöletkeltés és az emberi méltóság sárba tiprása nem lehet politikai eszköz” – figyelmeztet a napokban közzétett felhívásában a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Szükségét érezték, hogy lépjenek, a közeledő kampányidőszakban sem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy közös a hazánk, amiért nézeteltéréseinktől függetlenül együtt kell munkálkodnunk. A felhívás részleteiről Makláry Ákost, a szövetség elnökét kérdeztük.

„Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját” – idézi napokban közreadott felhívásában Jézust a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ). A szervezet honlapján olvasható buzdítás célja, hogy megóvjuk méltóságunkat és közös jövőnket a választási kampány idején is. A KÉSZ ennek érdekében kíván hozzájárulni a közbeszéd megtisztításához, mert – mint fogalmaznak – lelkiismereti kötelességüknek érzik, hogy a hazai közélet újabb eldurvulására reagálva megszólaljanak. Megítélésük szerint

„a romboló beszédmód nem marad a politikai színtéren. Beszivárog otthonainkba, megmérgezi a mindennapokat, családokat, családtagokat fordít egymás ellen, barátságokat tesz tönkre, és lassan kikezdi azt a bizalmat is, amely nélkül nincs közösség, nincs nemzet, nincs jövő”.

Éppen ezért arra kérik a közélet szereplőit, de minden választópolgárt is, hogy „őrizzék meg józanságukat és lelkiismeretüket”, valamint „ne engedjék, hogy a közösségi média felerősített indulatspiráljai elragadják ítélőképességüket”.

A tisztességünk forog kockán

„Egyfelől él bennünk egy aggodalom a jövőnkkel kapcsolatban, emellett érezzük azt, hogy valami nagy baj van. Az a kommunikáció, ami az interneten és a közéletben jellemzővé vált, szomorú, elkeserítő, sőt veszélyes”– mondja a hirado.hu-nak a közlemény hátteréről Makláry Ákos. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke rámutat, a szó veszélyes fegyver, építeni, de rombolni is tud, méghozzá erőteljesen.

A görögkatolikus parókus Máté evangéliumát idézi: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” Mint mondja, ezt a szabályt szeretnék újra érvényre juttatni a társadalomban, ez eredményezhet igazságos, irgalmas és szeretetre épülő közösségi életet.

A KÉSZ elnöke kiemeli, hogy a fenti elvárásokat nem csak a politikusok felé kell támasztani, hanem nekünk, hétköznapi embereknek – keresztényeknek és nem keresztényeknek egyaránt – vezérfonallá kell tenni, mert a probléma, amire rávilágítottak, az Országház üléstermétől a névtelenséget biztosító online fórumokon keresztül a mindennapi szituációkig mindenhol jelen van. Makláry Ákos arról is beszél, rengeteg feszültség van mindannyiunkban, korunk társadalma zaklatott, ami a városi emberre még inkább jellemző. A feszültséget különböző módokon próbáljuk kezelni, sokszor elfojtjuk, majd a legrosszabbkor robban. Meggyőződése, hogy sokan vannak, akik egy egy éles megjegyzést később megbánnak, ám akkor már nem tudják visszavonni, az károkat okozott.

„A beszédem, a megnyilatkozásom – akár csak egy kis hozzászólás is a neten – engem képvisel, rólam mond el valamit”

– hívja fel a figyelmet. Ugyanis, mint mondja, nem csak a szem a lélek tükre, a beszéd is az. Éppen ezért azt kéri, próbáljunk meg uralkodni az indulatainkon, próbáljunk meg úgy beszélni egymással, hogy az valóban párbeszéd lehessen. Makláry Ákos papként nem tud szó nélkül elmenni amellett, hogy a hétköznapokban nagyon sok a trágárság, a vulgáris megnyilatkozás. A tömegmédia is ezt a jelenséget erősíti, a fiatalok, gyerekek által nézett műsorok, videók is sokszor ilyen kommunikációra „nevelnek”.

„A tisztességünk forog kockán!”

– hívja fel a figyelmet a KÉSZ elnöke.

Védeni az emberi méltóságot

Kérdésünkre, hogy mit remélnek a felhívástól, azt válaszolja, a legkülönfélébb visszajelzés érkezett hozzájuk az elmúlt napokban. Sokan vannak, akik örömmel olvasták és hiánypótlónak tartják, akik szerint nagyon fontos volt a közlemény és az a tapasztalat, hogy igenis vannak, akikre hatással is van, a jószándékú felhívás segít emlékezni arra, hogy egy nemzet, egy közösség vagyunk, s bár különféleképpen képzeljük el hazánk jövőjét, azt végső soron mégis közösen alakítjuk, így felelősséggel tartozunk egymás iránt.

„A jel mindig önmagán túlra mutat. Önmagában kicsi, a hatása azonban nagy lehet”

– emlékeztet Makláry Ákos, márpedig az általuk megfogalmazott felhívás jel kíván lenni. A következő hónapok a választási kampány miatt túlfűtöttek lesznek Magyarországon, ezért nagyon fontos, hogy mindannyian úgy adjunk hangot véleményünknek, hogy közben tiszteletben tartjuk a másik személyt és soha, semmiféle módon nem sértjük meg az emberi méltóságot.

Békét a szavainkban!

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke szerint a politika lényegéről, azaz a tervekről, a programokról kell beszélni, nem pedig elterelni azokról a figyelmet. A másik lejáratása, a külső jegyek kifigurázása mind ahhoz vezet, hogy nem a valódi társadalmi kérdésekről és megoldásáról beszélünk, hanem a legrosszabb értelemben vett politikai bulvár valósul meg. Makláry Ákos szerint „sajnos biztosra vehető, hogy lesz még olyan helyzet, amikor ki kell állni és meg kell szólalni a józanság, a normalitás, az emberi méltóság védelmében”, ez esetben ők ismét megteszik.

„De mi leszünk a legboldogabbak, ha többé nem kell hasonló közleményt megfogalmaznunk, mert valóban emelkedik a színvonal. Erre ugyanis égető szükség van”

– teszi hozzá a görögkatolikus parókus. Mint mondja, a békének a szavainkban is otthonra kell lelnie.

A felhívás teljes terjedelmében a KÉSZ honlapján olvasható.

Kiemelt kép: Makláry Ákos görögkatolikus parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke (Fotó: MTI/Mónus Márton)