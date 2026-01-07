Futólépésben a magyar tájon – Kékkör címmel új dokumentumfilm-sorozat indul az M5 kulturális csatornán

Január 11-től új, nagyszabású dokumentumfilm-sorozat érkezik az M5 kulturális csatornára: Kékkör címmel indul útjára az a különleges produkció, amely futólépésben járja be Magyarországot, az Országos Kéktúra teljes hosszán.

A Kékkör egyszerre természetfilm, portrégyűjtemény, sportteljesítmény és kulturális expedíció. A sorozat alkotója és főszereplője, Simonyi Balázs filmrendező és atléta 1172 kilométert teljesít nyugatról keletre, Írott-kőtől Hollóházáig, mindössze 15 nap 6 óra és 50 perc alatt, rekordidőben. A kamera nemcsak a futás fizikai és mentális határait követi, hanem azt a belső utazást is, amely a tájon és az embereken keresztül bontakozik ki.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Kékkör a kék jelzések mentén mutatja meg az ország arcát. Erdőkön, hegyeken, falvakon és városokon át haladva találkozunk erdészekkel, borászokkal, tanítókkal, gazdálkodókkal, művészekkel és „hétköznapi hősökkel” – azokkal, akik az Országos Kéktúra mentén élnek, vagy éppen járják azt. A futó egyszerre sportoló, megfigyelő és beszélgetőtárs: rövid, mégis sűrű találkozások rajzolnak ki egy sokszínű, élő Magyarország-képet.

Az Országos Kéktúra, ami Európa legrégebbi hosszú távú túraútvonala nemcsak természeti, hanem kulturális örökség is; 2020-ban a National Geographic a világ 25 legajánlottabb „álomturisztikai” célpontja közé sorolta.

A sorozat tíz epizódban követi végig a teljes Országos Kéktúrát: a Kőszegi-hegységtől és a Kemenesháttól a Balaton-felvidéken, a Bakonyon, a Vértesen és a Börzsönyön át egészen a Bükkig, az Aggteleki-hegységig és a zempléni fináléig. Minden rész önálló táj- és emberportré, együtt pedig egy nagy ívű, mozgásban lévő országfilm.

Az M5 kulturális csatornán látható új sorozat nem csupán túrafilm vagy sportdokumentum: lassú figyelem és gyors mozgás különös elegye, amelyben a magyar táj, az emberi sorsok és a személyes teljesítmény egyetlen, folyamatos történetté állnak össze.

Kékkör – január 11-től az M5 kulturális csatorna műsorán.

Kiemelt kép: Téli ködös tájkép a Bakony lábánál fekvő város Loncsos nevű városrészéről (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)