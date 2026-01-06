Januártól visszatér a képernyőre a Családfamesék az M5-ön

Folytatódik a közmédia kulturális csatornájának nagy sikerű családtörténeti sorozata, a Családfamesék, ezúttal is betekintést engedve ismert személyiségek múltjába. A műsor különlegessége, hogy a családfakutatás módszertanát ötvözi személyes sorsokkal, történelmi fordulatokkal és sokszor meglepő felismerésekkel.

A sorozat korábbi epizódjaiban olyan közkedvelt művészek és színészek származástörténetét tárta fel, mint Reviczky Gábor, Pindroch Csaba, Benkő Péter vagy Kautzky Armand. A nézők nemcsak megható családi történeteket ismerhettek meg, hanem azt is, hogyan vezetnek a múlt dokumentumai – anyakönyvek, levéltári iratok és más történeti források – egy-egy család gyökereihez. Több esetben derült fény nemesi gyökerekre, elfeledett ősökre vagy éppen mesterségeken átöröklődő családi hagyományokra, de markánsan megjelent a 19–20. századi magyar történelem lenyomata is.

A folytatás január 10-én érkezik az M5 kulturális csatorna műsorára, és újabb izgalmas életutakat ígér. Az új évadban Nádas György, Hámori Máté, Lisztes Krisztián, Miklósa Erika, Mikó István és Eperjes Károly családfájának feltárásán keresztül rajzolódnak ki generációkon átívelő történetek, elfeledett rokoni szálak és a magyar történelemhez kapcsolódó személyes mozzanatok.

A közmédia a Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködve vezeti végig a nézőket a családfakutatás izgalmas „nyomozásán”, bemutatva a kutatás technikáit és a bennük rejlő lehetőségeket. A sorozat egyszerre ismeretterjesztő és érzelmes: azt üzeni, hogy mindannyiunk története mélyebbre nyúlik, mint gondolnánk.

A Családfamesék januártól szombat délutánonként 17:10-től ismét várja azokat, akiket érdekel a múlt, az identitás és az a kérdés, honnan jövünk.

Kiemelt kép forrása: MTVA