Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Hetvenéves korában elhunyt Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező és forgatókönyvíró – közölte az MTI-vel Fliegauf Bence rendező a család nevében. Nevéhez olyan alkotások fűződnek, min a Családi tűzfészek, a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák, valamint a Sátántangó.

Tarr Béla 1955. július 21-én született Pécsen, amatőrként kezdett filmezéssel foglalkozni. 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981–1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött.

1987-től működött együtt Krasznahorkai László Nobel-díjas regényíróval.

Filmjeit nagy sikerrel mutatták be többek között Franciaországban, Olaszországban, Izraelben, Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban.

Tarr Bélát a The Guardian című brit lap a világ legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említette. 2007 májusában a Cannes-i fesztiválon Georges Simenon regénye alapján készült A londoni férfi című filmjével vett részt a hivatalos versenyprogramban. Szabó István Hanussen című filmjének 1988-as meghívása óta nem volt magyar játékfilm a fesztivál legfontosabb szekciójában.

2011-ben jelent meg utolsó filmje, A torinói ló, amely elnyerte az Ezüst Medve díjat a Nemzetközi Berlini Filmfesztiválon. Munkásságát 1982-ben Balázs Béla-díjjal, míg 2003-ban Kossuth-díjjal ismerték el.

Kiemelt kép: Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező a 36. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2023. december 9-én. (Fotó: Odd ANDERSEN / AFP)