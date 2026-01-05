A 2000-es évek legjavával zárul a Csináljuk a fesztivált! válogató fordulója

A Csináljuk a fesztivált! hatodik és egyben utolsó válogató adásában a 2005 utáni magyar slágerek mérettetnek meg és már csak öt elődöntős hely kiadó. Január 10-én este kialakul a második forduló mezőnye: a 30 sláger két hétvégi dupla adásban – szombaton és vasárnap – tér majd vissza.

Utolsó válogató adásához érkezik a Csináljuk a fesztivált! ötödik évada. A 2005-2025 közötti évek slágereiből öt sikerdal csatlakozhat a zsűri és a stúdióközönség pontszámai alapján az elődöntős mezőnyhöz. A showműsor újdonsága, hogy a 30 visszatérő slágert két hétvége dupla adásában élvezhetik a nézők. A január 17-i hétvégén majd a rákövetkező 24-i szombat-vasárnap tizenöt-tizenöt produkció verseng a döntős helyért. Az izgalmak fokozására az eredményhirdetések a vasárnapi adásokban várhatók.

A január 10-i, szombati adásban a Dunán futó Azt beszélik című szórakoztató talk-show két szereplője is színpadra lép: Pásztor Anna az Autó egy szerpentinen című Quimby slágerrel versenyez, Csonka András pedig a Lóci játszik egyik legismertebb dalát, a Nem táncolsz jobban, mint ént adja elő. Az adás érdekességeként a dal eredeti szerzője, a Lóci játszik frontembere, Csorba Lóci is fellép, méghozzá egy Kaukázus-dallal, a Szalai Évával érkezik. Az utolsó válogatóban egy másik győztes, Freddie is visszatér, Balázs-Földi Virággal duettként éneklik a Hétköznapi című Szabó Balázs Bandája slágert.

A műsor visszatérő sztárfellépői, Sári Évi Tóth Gabi sikerdalával, az Elég volt!-tal igyekszik az elődöntőbe, míg Antal Timi a Vadonatúj érzés című Radics Gigi slágert viszi színpadra. Nika Kökény Attila egyik legszebb lírai szerzeményével, a Rád gondolokkal teszi emlékezetessé az estét. Pesák Ádám Varga Viktor dalával színesíti az adást, a 2010-es évek elejéről a Lehet zöld az ég hangzik el. Szabó Máté előadásában Oláh Gergő Törj ki a csendből című dala csendül fel.

A 2020-as évek egyik közöségkedvencét, a Bagossy Brothers Company Visszajövök című slágerét Jámbor Nándor hangján hallhatják a Duna nézői.

Csináljuk a fesztivált! hatodik válogató – 2005-2025 – szombaton 19:35-től a Dunán. Az adás után Kulissza a Médiaklikken, a YouTube-on és a Spotify Petőfi Podcast csatornán – ahol minden kiderül.

Fotó: MTVA