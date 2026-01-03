Műsorújság
Kovács Áront egy megmagyarázhatatlan sugallat mentette meg

2025 utolsó Azt beszélik adásában az összegzés, a jövőbeli várakozás és a sorszerűség kérdése is központi témaként szolgált. Ez utóbbi kapcsán osztotta meg Kovács Áron énekes, műsorvezető egy korábbi történetét, amelyre máig nem talál racionális magyarázatot.

Fellépésről ment haza Kovács Áron hajnali ötkor, autóval egy barátjával. Felidézte, ő vezetett, de annyira fáradt volt, hogy rossz sávba sorolt be. Azt gondolta, amikor majd zöldre vált a lámpa, gyorsan bevág a másik sor elé, majd felkanyarodik az autópályára.

„Szuggeráltam a lámpát, amikor sárga lett, váltottam. Már felpörgettem a kocsit, amikor úgy éreztem, mintha valaki megérintette volna a vállamat. Visszaengedtem a gázpedált, és nem indultunk el a zöldnél” – idézte vissza a ködös hajnali eseményt. Ez volt az énekes és útitársa szerencséje, ugyanis a következő pillanatban egy kamion irdatlan sebességgel elhúzott az autópályán, éppen ott, ahova kanyarodtak volna.

„Ültünk az autóban, lefagyva. A lámpa ismét pirosra váltott, és tudtam, ha akkor elindultunk volna, tragédia történik” – zárta történetét Kovács Áron, hozzátéve, nem tudja igazából, miért nem adott gázt, amikor akart.

A műsor sztárkommentelői a folytatásban is szókimondóan osztják meg véleményüket, tapasztalatukat a közösségi média virális tartalmai kapcsán. A Duna vasárnap kora esti talkshow-ja továbbra is könnyed, humoros, olykor komolyabb hangvétellel szemezget a közönséget foglalkoztató témákból. A következő adásban, január 4-én Mészáros Ibolya műsorvezető és vendégei várják 18:45-től a nézőket.

Azt beszélik – vasárnaponként 18:45-től a Dunán.

