Kovács Áront egy megmagyarázhatatlan sugallat mentette meg

Fellépésről ment haza Kovács Áron hajnali ötkor, autóval egy barátjával. Felidézte, ő vezetett, de annyira fáradt volt, hogy rossz sávba sorolt be. Azt gondolta, amikor majd zöldre vált a lámpa, gyorsan bevág a másik sor elé, majd felkanyarodik az autópályára.

„Szuggeráltam a lámpát, amikor sárga lett, váltottam. Már felpörgettem a kocsit, amikor úgy éreztem, mintha valaki megérintette volna a vállamat. Visszaengedtem a gázpedált, és nem indultunk el a zöldnél” – idézte vissza a ködös hajnali eseményt. Ez volt az énekes és útitársa szerencséje, ugyanis a következő pillanatban egy kamion irdatlan sebességgel elhúzott az autópályán, éppen ott, ahova kanyarodtak volna.

„Ültünk az autóban, lefagyva. A lámpa ismét pirosra váltott, és tudtam, ha akkor elindultunk volna, tragédia történik” – zárta történetét Kovács Áron, hozzátéve, nem tudja igazából, miért nem adott gázt, amikor akart.

Kiemelt kép: MTVA