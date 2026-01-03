Januártól folytatódnak a klasszikus krimisorozatok a Dunán

Két legendás nyomozó visszatérésével kezdhetik az évet a bűnügyi tévésorozatok kedvelői. Derrick és Columbo hadnagy bár két eltérő helyen és módszerekkel, de azonos hatékonysággal veszik fel a harcot a gonosztevőkkel. A hétfő és kedd estéket az új évben e két ikonikus nyomozói karakter teszi izgalmassá.

Január 5-től, hétfő esténként a német sikerszéria, a Derrick nyolcadik évada érkezik a Dunára. Stephan Derrick főfelügyelő és hű társa, Harry Klein ezúttal is összetett, sokszor lélektani mélységeket érintő bűnügyeket bogoznak ki, legyen szó gyilkosságról, emberrablásról vagy kizsákmányolásról. A folytatásban egy elhagyott autónál történt rejtélyes haláleset, egy fiatal művésznő különös eltűnése, valamint egy évtizedekig lappangó „döglött akta” is a nyomozók elé kerül, bizonyítva, hogy a múlt egyetlen elfeledtnek hitt bűne sem maradhat következmények nélkül.

Január 6-tól, kedden esténként a Columbo harmadik évada következik. A Peter Falk által megformált ballonkabátos hadnagy látszólag lassú és bizonytalan stílusával, ám rendíthetetlen kitartással és éles logikával kényszeríti most is a sarokba a gyanúsítottakat. Az epizódokban különféle bűnözők — politikusjelöltek, családon belüli erőszaktevők, bérgyilkosok vagy baráti szívességgel visszaélők — igyekeznek minél alaposabban eltitkolni rémtettüket, de Columbo szokatlan kérdései és aprólékos megfigyelései ismét bebizonyítják, hogy még a majdnem „tökéletes” bűntényekben is akad végzetes hiba.

Derrick és Columbo – januártól hétfő és kedd esténként új epizódokkal a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA