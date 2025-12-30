Engedetlenség miatt büntető munkára küldték Korda Györgyöt

A Csináljuk a fesztivált! legújabb évada is bővelkedik nem várt vallomásokban és meglepő fordulatokban. Korda György a negyedik válogatóban elárulta, hogy katonaként megtagadta a kiképzése egyik részét, de a zsűritag más meglepetést is tartogatott.

Sipos Péter az R-GO slágerével, a Ballag a katonával lépett színpadra a Csináljuk a fesztivált! negyedik válogatójában és jutott az elődöntőbe. Az énekes megosztotta, hogy másfél éves katonai szolgálata alatt konyhás volt, mire Korda György elárulta, hogy őt is hasonló feladatra osztották be, mert megtagadta a lövészetet, félt ugyanis a durranástól. A magyar könnyűzenei legendát edénymosogatásra küldte az őrmestere.

A slágerek versenyében a zsűri tiszteletbeli elnöke is megtalálta azt a dalt, amely után rácsapott az aranygombra. Charlie egy újabb slágere aratott hatalmas sikert a showműsorban. Az Az légy, aki vagy Szabó Előd előadásában hangzott el és bearanyozta az adás végét, automatikusan jutott az elődöntőbe. Ezzel mind a négy ítész aranygombja elkelt 1995-ig bezárólag. Januárban még két válogató adás várja a nézőket, amelyben további 20 sikerdal verseng az elődöntős helyekért.

Csináljuk a fesztivált! – ötödik válogató január 3-án 19:35-től a Dunán.

Kiemelt kép: Korda György (Fotó: MTVA/Madaras-Czinszky-Andrea)