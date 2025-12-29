Zenés óévbúcsúztatással készülnek a közmédia csatornái

A könnyed vígjátékoké és a zenéé lesz a főszerep az óév utolsó napján és a 2026-os esztendő kezdetén a közmédia televíziós csatornáin. A Dankó Rádió nagy sikerű gálája és a Csináljuk a fesztivált! szilveszteri adása mellett operettdallamok is várják a nézőket.

Már december 31-én délután szórakoztató filmekkel hangol az esti vidám, zenés óévbúcsútatásra a Duna. 12:55-től a közkedvelt klasszikus rajzfilm, Macskafogó után 14:45-től az Oscar című 1967-es francia alkotás, majd 16:10-től egy magyar klasszikus, a Meseautó érkezik 1934-ből. A csatorna 18:50-től műsorára tűzi a 2025-ös Dankó Gálát.

A december 8-án a Magyar Zene házában rendezett díjkosztó nagyszabású gálaműsor is volt egyben, amely során a kitüntetettek produkciói mellett több zenei műfaj kiemelkedő előadói is színpadra léptek. A közönség élőben láthatta és hallhatta Reviczky Gábort, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt magyarnótát énekelni, mellette Dolly, Budai Beatrix, Bojtos Luca, Bokor János és Egri József szórakoztatták a nagyérdeműt. A gálát január 1-jén 18:10-től megismétli a Duna World.

Egy különleges ünnepi estét is átélhetnek a televízió szilveszteri kínálatának köszönhetően, 20:20-tól a 2024-es Korda 85 koncertet láthatják, legendás dalokkal, felejthetetlen történetekkel Korda György, valamint Balázs Klári páratlan életművéből. A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjai a koncert után sem hagyják magukra a Duna nézőit, hiszen 21:40-től a Csináljuk a fesztivált! szilveszteri különkiadásában is találkozhatnak vele. Az új év első perceit is a Duna showműsorával kezdhetik, egy meglepetés extra produkció várja a nézőket a Csináljuk a fesztivált! – Újévi ráadásban éjfél után pár perccel. A zenés műsorok éjfél után is folytatódnak, az Újévi buli – Zenei összeállítás reggelig című műsor gondoskodik a vidám évkezdésről.

Könnyed vígjátékokkal és zenés műsorokkal készül az év utolsó estéjére az M5 kulturális csatorna is. 17:55-től Marilyn Monroe, Tony Curtis és Jack Lemmon parádés klasszikusa, a Van, aki forrón szereti című amerikai vígjáték, majd 21:35-kor ugyancsak e műfajból, A Teknős sziget hajótöröttjei látható. Előtte 20 órától a muzsika uralja a képernyőt, a BÚÉK 2026! – Szilveszteri gála dallamai várják a nézőket. A Budapesti Operettszínház nagyszabású évbúcsúztató show-jában népszerű operett- és musicaldallamok, kedvelt szerzők humorban, magyar virtusban gazdag szenvedéllyel teli melódiái élhetők át a színház sztárjainak előadásában. Az operettszínház előadóművészeinek szilveszteri gálaműsora mellett éjfél után is a zene lesz fókuszban a csatornán. A Szilveszteri Operettorfeum 2026 a zenés színház legszebb dallamaival vezeti át a nézőket az új esztendőbe.

A Duna World is zenés programmal készül 2025 utolsó estéjére, 23:05-től Szenes Iván Ünnepi Válogatás 2025 koncertfilm első, majd az új év kezdetén a második részét tűzi műsorára.

Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című 22 órakor kezdődő műsora december 29-én készül előszilveszteri adással, amelyben a Csináljuk a fesztivált! szilveszteri, valamint január 3-i adására hangolva a showműsorról mesélnek „szereplői”, többek között Arany Timi, Palcsó Tomi, Peter Sramek, Patocska Olivér előadók, a műsorvezetők, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre, valamint a kulissza háziasszonya, Tótfalusi Fanni. December 31-én csatlakozik a közmédia csatornáinak zenés óévbúcsúztatásához az M2 Petőfi TV. 22 órától a magyar könnyűzene legnagyobb legendáinak felvételivel tartja a Házibulit, majd éjfél után is marad a zenei programkínálat, A Dal 2025-ös győztes szerzeményét előadó Gypo Circus szilveszteri Akusztik produkcióját a Hungária 2024-es Most vagy soha című koncertje követi, de szerepet kap még a P.Mobil és a Kormorán is egy-egy akusztikus felvételről.

Premier Mesemozival készül december 31-én az M2 Gyerekcsatorna, 18:40-től a Norm, az északi 3: A királyi kincskeresés című animációs film nyújt kalandos kikapcsolódást. 20:45-től szilveszteri hangulatú Hetedhét kaland várja a gyerekeket, a csatorna saját gyártású műsorában megtudhatják, mire való az anyósnyelv, elkészül a partiszemüveg, találkozhatnak továbbá a szerencsét hozó kismalaccal is, aki megpróbálja ébren kivárni az új esztendőt. Ezt követően az esti mese is elhangzik, a Csillagok esti mesefényben évbúcsúztató adásában Csukás István A kedves kis napsugár című hónapsorolóját mondja el Mahó Andrea színművész.

