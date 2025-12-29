Zene, történetek, humor és újrakezdés – ünnepi műsorok szilveszterkor és az új év első napjaiban a közmédia rádiócsatornáin

A Kossuth Rádió inspiráló történetekkel és humorral, a Szakcsi Rádió legendás jazzkoncertekkel, a Bartók Rádió klasszikus és könnyed dallamokkal, a Dankó Rádió gálaadással, a Csukás Meserádió pedig mesékkel és vidám dalokkal várja a hallgatókat az új év beköszöntével.

A Kossuth Rádió szilveszter délutántól az új év első hetéig változatos, gondolatébresztő és szórakoztató műsorokkal várja hallgatóit. December 31-én 13 órától az Én nem tudom, mit hoz a holnap című műsor olyan nőket szólaltat meg, akik mertek változtatni életükön. Megható és erőt adó történetek hangoznak el a kíváncsiságról, a bátorságról és a változás erejéről. A délutáni és esti órákban a nevetésé a főszerep: 16 órától és 18:30-tól az Ahogy mi szeretjük két részben tárja a hallgatók elé a Rádiókabaré archívumának válogatott pillanatait. 21 órától pedig 3 órás szilveszteri különkiadás jelentkezik.

Január 1-jén rendhagyó módon 16 óra után a Jó napot, Magyarország! újévi kiadása érkezik: a megszakítások és hírek nélküli műsorban határon túli és külföldi tudósítók segítségével különleges embereket és családokat ismerhetnek meg, akik megosztják várakozásaikat is 2026-ra vonatkozóan. Az ünnepnap estéjén, 18:30-tól Veszprém kerül fókuszba, amely január 1-jétől viseli az Európa Sportrégiója 2026 címet.

Január 2-án 13 órától a rádió felidézi Kapu Tibor űrutazásának történetét, majd 16 óra után zenei összeállítással várja hallgatóit a Kossuth Rádió, 17:05-tól pedig a Közmédia díjazottak műsorban a decemberben kitüntetettek szólalnak meg.

A Szakcsi Rádió különleges, tíz órán át tartó műsorfolyammal búcsúztatja az óévet. December 31-én a Szakcsi Rádió Jazz Szilveszter 19 órától hajnalig legendás koncertfelvételek, meghatározó hazai előadókkal és felejthetetlen zenei pillanatokkal kíséri a hallgatókat az új esztendőbe. A műsorfolyam nyitányként a Jazzalbumban Kozma Orsi – Csillogó fekete lemezek című előadása hangol az ünnepre, majd 20 órától a Bohém Ragtime Jazz Band lendületes koncertje következik az A38 Hajón rögzített felvételről. Ez után a vokális jazz kedvelőit Szőke Nikoletta koncertje várja, majd 21:50-től a Balázs Elemér’s Latin Connection hozza el a latin jazz világát a Magyar Rádió Márványterméből egy 1995-ös felvételről. 22:30-kor a Melódia Big Band 2010-es nagyszabású koncertje szólal meg Kovács János vezényletével, majd a szilveszteri visszaszámlálást 23:30-tól a Latin Jazz Syndicate 2004-es előadása vezeti fel Elsa Valle és Winand Gábor közreműködésével. Éjfél után jazzkívánságműsor nyitja az új évet Micheller Myrtill vezetésével, a Sárik Péter Trió közreműködésével, majd folytatódik a zenei ünnep: Tribute to Louis Armstrong címmel a Benkó Dixieland Band koncertje hallható, ezt követően a Charlie Band tölti meg az étert, végül a Fritz Jazz Band zárja a magyar jazz rádiójának szilveszteri programsorozatát.

December 8-án a Magyar Zene házában nagyszabású gálaműsor keretében adta át idei szakmai díjait a Dankó Rádió. Az eseményről felvétel készült, amelynek sugárzását az év utolsó napjára időzítette a magyar zene rádiója. A hallgatók 18 órától élhetik át a gála különleges előadásokkal és megható zenei pillanatokkal teli gáláját. A műsort január 1-jén 10 órától megismétli a csatorna.

December 31-én este rendhagyó, szellemes és stílusokon átívelő szilveszteri válogatással várja hallgatóit a Bartók Rádió. A Mit csinál szilveszter éjjel? című, 22 órától hallható műsorban a klasszikus zene, a jazz, a filmzene és a könnyedebb műfajok találkoznak. A kínálatban helyet kap Rossini Tell Vilmos nyitánya rézfúvós köntösben, Astor Piazzolla ikonikus Libertangója, Manuel de Falla Tűztánca, de Händel Tűzijáték és Vízizene szvitjeinek részletei mellett Walt Disney-dalok is hallhatók. A műsor egyik különlegessége Vivaldi A négy évszak – Tél című tételeinek jazzes-irodalmi átirata, valamint a Beatles concerto grosso Bach stílusában, amely a barokk formavilágot a 20. század ikonikus dalaival kapcsolja össze. Az ünnepi pillanatot a John Lennon – Yoko Ono páros Happy Xmas (War Is Over) közös éneklése teszi teljessé. A műsorfolyamban dixieland és swing örökzöldek, magyar slágerek és jazzballadák követik egymást, majd éjfél előtt a zenei utazást Ella Fitzgerald páratlan előadása zárja.

Január 1-jén 11:15-től a Bécsi Filharmonikus Zenekar újévi hangversenyét közvetíti a rádió, majd 18 órakor kapcsolja a Zeneakadémia Nagytermét, élőben csendül fel az Újévi Nyitány, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös hangversenye.

A Csukás Meserádió szilveszterkor minden kicsi és nagyobb hallgatóját várja egy fergeteges bulira. A felcsendülő kedvelt gyerekdalok, vidám versek és történetek mellett különleges esti mesével lepi meg az érdeklődőket a közmédia online gyerekrádiója: Gubik Petra, a Csukás Meserádió hangja és Mikó István, István bácsi, a Mesepostás közösen repíti Mesevárosba a hallgatóságot egy szilveszteri történettel.

Fotók: Rádiókabaré – MTVA, Dankó Gála – MTI/Máthé-Zoltán