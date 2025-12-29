Mező Misi a föld alatt keresett válaszokat

Az epizód egyik meghatározó helyszíne egy barlang volt, ahová Mező Misi, a Jézus és… műsorvezetője és Tapolyai Emőke klinikai- és pasztorálpszichológus Szabó Veronikával, a sorozat egyik szereplőjével együtt ereszkedett le. A fizikai értelemben vett sötétség és szűkösség szimbolikus térként szolgált: a Mátyáshegyi-barlang csendje segíthet rálelni arra a belső hangra, amely gyakran észrevétlenül irányítja életünket.

A fiatal nő története jól példázza, hogyan fedi a külső keménység a sérülékeny belső világot.

Hobbi-barlangászként sokáig a teljesítmény, a bátorság és a férfias erőhöz való folyamatos hasonlítgatás adott számára értéket és elismerést.

„Menő, bátor dolognak tartják, amikor arról mesélek, hogy barlangászok. Azt éltem meg általa, hogy tartozom valahova, egy csapat része vagyok”

– fogalmazott Veronika. Később azonban világossá vált számára, hogy a bizonyítási vágy mögött az apai törődés és elismerés hiánya húzódik meg. A szelídség ebben az értelemben nem gyengeséget, hanem az igazság elfogadását jelenti: annak belátását, hogy nem kell mindig erősnek látszani.

A barlangi forgatás különleges körülmények között zajlott: a tizenkét fős tévéstáb profi barlangászok segítségével, technikai felszereléssel, sokszor négykézláb, csúszva-mászva rögzítette a jeleneteket.

Az adásban új szereplőként ismerkedhettek meg Bíró Csabával, akinek történetén keresztül újabb árnyalatot kap a szelídség fogalma. A hatgyermekes édesapa magaslati karbantartóként veszélyes körülmények között dolgozik családja megélhetéséért. Munkája kívülről keménynek és férfiasnak tűnik, mégis a csendes felelősségvállalás, az alázat és a gondoskodás teszi őt igazán „szelíddé” – és boldoggá.

Mező Misi a harmadik boldogságmondás kapcsán is visszaemlékezett a bakonybéli lelkigyakorlatra és Baán Izsák teológus szavaira.

A hangstúdióban foglalta össze a hallottakat. Az elé kerülő sorsok alapján arra jutott, hogy a szelídség nem az erő hiánya, hanem annak tudatos mederben tartása. Az epizód vége a már korábbiakban megismert Greskó Zsoltot látogatta meg, aki múltja sötét eseményeit kezdte feltárni.

A Jézus és… 3. évada szombatonként 16:45-től látható a Dunán.

Az epizódok és az évadhoz kapcsolódó tartalmak elérhetők a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

